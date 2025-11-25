به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست انجمن کارخانجات خوراک دام استان با اشاره به نقش مؤثر تشکل‌های دامداری و واحدهای تولید خوراک دام در مدیریت زنجیره تأمین نهاده‌ها گفت: هماهنگی مستمر با دستگاه‌های اجرایی و همکاری تشکل‌ها می‌تواند به رفع نیاز دامداران و استفاده بهینه از منابع در استان کمک کند.

وی همچنین با اشاره به شرایط ویژه برداشت گندم در سال جاری و بارندگی‌های فصلی که باعث جوانه‌زدگی بخشی از محصول شده است، افزود: با دستور استاندار، ۱۱۰۰ تن گندم جوانه‌زده در قالب خرید تضمینی تحویل دولت شد تا از وارد شدن خسارت به کشاورزان جلوگیری شود.

جعفری تأکید کرد: تمامی مراحل بررسی کیفیت و نمونه‌برداری گندم‌های جوانه‌زده با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و نهادهای نظارتی انجام شده است تا سلامت و کیفیت نهاده‌های مصرفی در صنعت دام تضمین شود.

وی افزود: فروش این میزان گندم از طریق تشکل‌های اصلی بخش دام و خوراک دام استان انجام خواهد شد تا ضمن شفافیت، امکان استفاده بهینه از ظرفیت موجود فراهم شود.

در پایان نشست، بر تقویت هماهنگی‌های نظارتی و بهداشتی، تسریع در تخصیص نهاده‌ها و حمایت از کشاورزان و دامداران استان تأکید شد.