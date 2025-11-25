  1. استانها
جعفری: ۱۱۰۰ تن گندم جوانه‌زده در قالب خرید تضمینی تحویل دولت شد

ساری - سرپرست غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: ۱۱۰۰ تن گندم جوانه‌زده در قالب خرید تضمینی تحویل دولت شد تا از وارد شدن خسارت به کشاورزان جلوگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست انجمن کارخانجات خوراک دام استان با اشاره به نقش مؤثر تشکل‌های دامداری و واحدهای تولید خوراک دام در مدیریت زنجیره تأمین نهاده‌ها گفت: هماهنگی مستمر با دستگاه‌های اجرایی و همکاری تشکل‌ها می‌تواند به رفع نیاز دامداران و استفاده بهینه از منابع در استان کمک کند.

وی همچنین با اشاره به شرایط ویژه برداشت گندم در سال جاری و بارندگی‌های فصلی که باعث جوانه‌زدگی بخشی از محصول شده است، افزود: با دستور استاندار، ۱۱۰۰ تن گندم جوانه‌زده در قالب خرید تضمینی تحویل دولت شد تا از وارد شدن خسارت به کشاورزان جلوگیری شود.

جعفری تأکید کرد: تمامی مراحل بررسی کیفیت و نمونه‌برداری گندم‌های جوانه‌زده با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و نهادهای نظارتی انجام شده است تا سلامت و کیفیت نهاده‌های مصرفی در صنعت دام تضمین شود.

وی افزود: فروش این میزان گندم از طریق تشکل‌های اصلی بخش دام و خوراک دام استان انجام خواهد شد تا ضمن شفافیت، امکان استفاده بهینه از ظرفیت موجود فراهم شود.

در پایان نشست، بر تقویت هماهنگی‌های نظارتی و بهداشتی، تسریع در تخصیص نهاده‌ها و حمایت از کشاورزان و دامداران استان تأکید شد.

