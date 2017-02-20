جزییات سومین جشنواره فیلم و تئاتر «هیلاج» تشریح شد/ رونمایی پوستر

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری سومین جشنواره فیلم و تئاتر «هیلاج» در محل مدرسه فیلمسازی «هیلاج» و با حضور امیر شهاب رضویان، محمود کلاری، محمود رضا رحیمی، امیر عابدی و ماریا دوتسنکو از دفتر مطالعات سازمان ملل برگزار شد.
در ابتدای این نشست امیر شهاب رضویان با معرفی کلی فعالیت های قریب به ۲۵ ساله مدرسه فیلمسازی و پژوهشهای سینمایی «هیلاج» بیان کرد: این مدرسه فیلمسازی در این سالها موفق به تولید ۱۰ فیلم سینمایی، ۱۰۰ فیلم کوتاه و پرورش ۵ هزار فارغ التحصیل در حوزه سینما و تئاتر شده است که اکنون بسیاری از آنها در بدنه حرفهای سینما و تئاتر کشور مشغول به فعالیت هستند.
وی در ادامه با اشاره به چشم اندازهای جشنواره «هیلاج» در دورههای آتی از رسانهها به عنوان اصلیترین حامیان جشنواره «هیلاج» یاد کرد و گفت: این جشنواره شاید با یک پنجاهم بودجه جشنوارههای دیگری که در این سطح برگزار میشوند در حال برگزاری است و دغدغه آن به نمایش گذاشتن آثار هنرجویان مدرسه در کنار فعالیت های گسترده دیگر در عرصه تولید و حمایت از سینما و تئاتر است. از این رو ما امیدواریم در سالهای آینده با حضور آثاری از دیگر آموزشگاههای سینمایی قدمی موثر در شکل دهی و حمایت از آثار مستقل برداریم چرا که به عنوان یک جشنواره مستقل این را هدفی بزرگ و ضروری میدانیم.
محمود کلاری فیلمبردار سرشناس سینمای ایرانی و رییس هیات داوران بخش فیلم جشنواره درباره مهمترین ویژگیهای فیلمهای حاضر در بخش مسابقه جشنواره اعلام کرد: خوشحالم که میبینم مفهوم فیلم تجربی و مهمتر از آن ساختار مستقل فیلم کوتاه روز به روز بیشتر در میان جوانان سینماگرمان جا می افتد.
محمودرضا رحیمی رییس هیات داوران بخش تئاتر نیز با اشاره به کیفیت نمایشهای پذیرفته شده در جشنواره عنوان کرد: پا به پای توانمندسازی هنرمندان جوان کشور بحث رسیدن به تخیل و پیشرفت در میان آثاری که در جشنواره حضور دارند بسیار قابل اعتنا است. از بین حدود ۳۰ نمایش که متقاضی شرکت در این جشنواره بودند در طی سه مرحله گزینش در نهایت ۹ نمایش به بخش مسابقه جشنواره راه پیدا کرده اند که به نظرم جنبه آموزش مهمترین شاخصه لحاظ شده در نظر هیات انتخاب جشنواره بوده است.
رحیمی با اشاره به حضور چهرههایی چون همایون ارشادی، سیامک احصایی، محمد مساوات و مرتضی اسماعیل کاشی در کنار وی توضیح داد: اهمیت توجه به چهرههای جوان در عرصه تئاتر و توجه به حفظ شور و شعور جوانها از مواردی بود که در انتخاب و داوری این جشنواره لحاظ شده و خواهد شد.
امیر عابدی داور بخش پوستر جشنواره نیز با اشاره به نقش امیر شهاب رضویان در عرصه آموزش و حمایت از جوانان هنرمند درباره اصلیترین ویژگی مدارس مستقل و خصوصی گفت: با توجه به ساختار پیچیده و بسیار کند دانشگاههای سینمایی، این آموزشگاهها و مدارس سینمای مستقل هستند که همواره میتوانند با چابکی خاصی در امر به روز رسانی آموزش و ورود قواعد جدید به عرصه هنر نقش مهمی ایفا کنند.
در این مراسم همچنین ماریا دوتسنکو از اعضای دفتر مطالعات سازمان ملل حضور داشت. دفتر مطالعات سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ با حضور کشورهای عضو سازمان، سندی را در خصوص آرمانهای توسعه پایدار تنظیم کردند که هدف آن جهان ایمن تر، از بین بردن فقر و گرسنگی و توجه به تغییرات اقلیمی بود.
در ادامه این مراسم از پوستر سومین جشنواره فیلم و تئاتر «هیلاج» با طراحی خسرو اشتری رونمایی شد. سومین جشنواره «هیلاج» ۵ و ۶ اسفند ماه در پردیس سینمای کورش برگزار می شود.
نظر شما