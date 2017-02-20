مصدومیت قهرمان کاراته جوانان بخیرگذشت/ درخواست ازکادر فنی تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته صبح امروز دوشنبه در سالن شهید کبکانیان تهران آغاز شد که در جریان یکی از مبارزات،سجادحیاتی در پیکار با آرش علی‌نژاد قهرمان سال ۲۰۱۶ آسیا به دلیل آسیب دیدگی شدید به بیمارستان منتقل شد.

در حالی که عنوان شده بود حال این جودوکار وخیم است اما او خیلی زود به سالن برگشت و با کادر فنی تیم ملی در مورد این مشکل صحبت و درخواست کرد فرصتی دوباره برای حضور در مرحله بعدی رقابتهای انتخابی در اختیارش قرار گیرد.

حیاتی که طلا جوانان آسیا و نقره جهان را در اختیار دارد در این مورد به خبرنگار مهر گفت: این نوع حوادث جزیی از ورزش است و کسی که حرفه ای ورزش می کند باید منتظر چنین مسائلی باشد. خدا را شکر الان مشکلی ندارم.

وی افزود: مدتها برای حضور در این مسابقات تلاش کرده و با روزی چهار ساعت تمرین سخت و فشرده برای شرکت در رقابتهای انتخابی آماده شدم. پنجشنبه گذشته در جریان رقابتهای لیگ هم با آسیابری به تساوی ۴ بر ۴ دست یافته و با رای داور نتیجه را واگذار کردم و دو مبارزه دیگر را با پیروزی پشت سر گذاشتم. در مسابقات کشوری نیز پس از شش دور مبارزه، فینال را ۲ بر یک به فرخی واگذار کردم.

این کاراته کا تصریح کرد: برای حضور در اردوی تیم ملی خیلی با انگیزه کار را شروع کردم که این مشکل برای من پیش آمد. امیدوارم کادر فنی تیم ملی که از شرایط من اطلاع کافی دارد این فرصت را در اختیار بنده قرار دهد تا شانس حضور در اردوی آماده سازی را در مرحله بعدی رقابتهای انتخابی آزمایش کنم.

در پایان رقابتهای انتخابی تیم ملی نفرات برتر اوزان مختلف به اردوی تیم ملی راه پیدا می کنند.