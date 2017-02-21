آغاز تصویربرداری سریال «گمشدگان»/ بهنام تشکر با نقشی متفاوت آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری سریال «گمشدگان» در دو شهر تهران و شیراز انجام می شود و با قطعی شدن بازیگران بخش شیراز تصویربرداری آن آغاز شد.

تاکنون حضور روشنک گرامی، بهنام تشکر، کتانه افشاری نژاد، مهرداد ضیایی، حسن تسعیری، یاسر جعفری، آرزو ابی زاده، سارا مهدوی و ادوین راستاد قطعی شده است که تعدادی از این بازیگران در چند روز گذشته جلوی دوربین رفته اند.

مجموعه تلویزیونی «گمشدگان» محصول گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما است که به کارگردانی رضا کریمی و تهیه کنندگی علی حجازی مهر به معضل اعتیاد و تاثیرات مخرب آن بر خانواده می پردازد.

عوامل سریال «گمشدگان» عبارتند از کارگردان: رضا کریمی، نویسندگان‌: رضا مقصودی‌ و احسان‌ جوانمرد، مدیر تصویر برداری: علیرضا رنجبران، تصویر بردار: سجاد حیدری، تدوین: فریدون جامه بزرگ، مدیر تولید: مهدی رجبی، دستیار اول کارگردان: عادل معصومیان، طراح صحنه و لباس: منصوره یزدانجو، طراح گریم: مجید اسکندری، مدیر برنامه‌ریزی: محمد رسولی ‌واشقانی، صدابردار: رضا کنشلو، منشی صحنه: محسن بهاری، مدیر تدارکات: روح‌الله رهبری، دستیار دوم کارگردان: سعید سیری، دستیار سوم کارگردان: نوشین طهماسبی، دستیار چهارم کارگردان: مصطفی جوانمرد، عکاس: علی حمیدنژاد، دستیار صحنه: حمید نظیفی، دستیار لباس: نیسا نادری، دستیار تصویر بردار: اسماعیل واشقانی، امور حرکتی: حمیدرضا رنجبران، دستیار دوم تصویربردار: احسان خدارحمی، نورپرداز: نورالدین جعفری، دستیار صدابردار: فرشاد صالحی، مجری گریم: هادی لطفی، فیروزه پرچمی، شهره خراسانی، دستیار تدارکات: خبات صالحی، مدیر صحنه: محمد جواد شکریان، مشاور امور رسانه ای: علی‌ زادمهر.