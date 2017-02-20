لطیفه ساختن برای سریال ها ناراحتمان نمی کند/تولید «گمشدگان» در ۹۵

مسعود صباح در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پروژه های جدید و قدیمی در گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما بیان کرد: از جمله کارهای جدید سریال «سایه بان» به کارگردانی جمشید محمودی را در مرحله پیش تولید داریم که کاری پر بازیگر است.

وی ادامه داد: سریال «گمشدگان» را هم داریم که قرار است به کارگردانی رضا کریمی ساخته شود. این سریال توسط رضا مقصودی و احسان جوانمرد در ۳۰ قسمت به نگارش درآمده و بنا داریم در سال ۹۵ کلید بخورد.

مدیرگروه فیلم و سریال با اشاره به خلاصه داستانی از «گمشدگان» اظهار کرد: شخصیت اصلی این سریال که قرار است به آسیب شناسی بحث اعتیاد بپردازد یک دختر ۱۸ تا ۱۹ ساله است که تلاش می کند مشکلات پیش آمده خانواده بر اثر اعتیاد پدر را مدیریت کند و نقش موثری داشته باشد.

تاکید بر حوزه های نوجوان و جوان در سریال های جدید

وی با اشاره به اینکه سریال های جدید شبکه دو سیما تاکید بیشتری روی جوانان و نوجوانان خواهند داشت، توضیح داد: قرار است در این ۲ سریال تصویر جامعی از نقش واقعی جوانان در مسایل اجتماعی و خانواده داشته باشیم. البته جوان ها و نوجوان ها و همچنین خانواده همیشه جزو ماموریت های اصلی شبکه دو است.

صباح در ادامه درباره اینکه بازخورد سریال هایی که در شبکه دو پخش می شود، برای این شبکه چه بوده است، گفت: در این چند ماه «هشت و نیم دقیقه» از کارهای بسیار خوب ما بود که مورد استقبال قرار گرفت. همچنین این شب ها «آرام می گیریم» روی آنتن می رود که از آن اثر هم استقبال خوبی صورت گرفته است.

مردم حق دارند با سریال شوخی کرده و یا به آن انتقاد کنند

وی در واکنش به برخی از لطیفه هایی که درباره سریال های شبکه دو ساخته می شود، اظهار کرد: زمان پخش «کیمیا» هم لطیفه هایی درباره این سریال ساخته می شد که اصلا و ابدا کسی را ناراحت نمی کند. به هرحال این سریال ها برای مردم ساخته می شود و آن ها حق دارند با آثار شوخی کرده و یا به آن ها انتقاد کنند. حتی در برخی رسانه ها هم نقدهای تند و تیزی منتشر می شود که گاهی غرض ورزانه است ولی باز هم ما حرفی نمی زنیم.

مدیر گروه شبکه دو درباره اینکه ممیزی ها و نظارت ها در این گروه چقدر از مسایل ابتدایی به سمت ارتقای کیفیت کارها رفته است، توضیح داد: نظارت در عین حال که بسیار سخت است باید با نگاه غنی سازی رخ دهد چراکه فقط شامل حدف نیست بلکه حذف و اضافه است و باید پیشنهادی هم ارایه شود.

مشکل خوانش های مختلف از اتفاقات سریال ها

وی در پایان بیان کرد: البته بحث های ممیزی برای ما کف کار و ابتدایی است چراکه نویسندگان و کارگردانان ما خطوط را خوب می شناسند. شاید بیشترین بحث ها درباره خوانش های مختلف از یک ماجرا باشد. مسئولانی بیرون از مجموعه سیما کم حوصله هستند و فقط یک قسمت از یک سریال را می بینند و بعد خوانش های مورد نظر خود را ارایه می کنند درحالیکه حتی منتظر نمی مانند تا جواب سوال خود را در قسمت های بعدی بگیرند.