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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۳۰

بازدید مدیران صداوسیما از پشت صحنه سریال «گمشدگان»

بازدید مدیران صداوسیما از پشت صحنه سریال «گمشدگان»

قائم‌ مقام مرکز امور نمایشی سیما و مدیر گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما در پشت صحنه سریال «گمشدگان» حضور پیدا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی حمیدی قائم‌ مقام مرکز امور نمایشی سیما و مسعود صباح مدیر گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما با حضور در محل تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «گمشدگان» با سازندگان و عوامل این مجموعه دیدار کردند و حمیدی با تشکر از عوامل این مجموعه تاکید کرد که سازمان صدا و سیما در دوره مدیریت جدید از سریال های خوب و با کیفیت حمایت می کند.

وی ادامه داد: ما همه تلاش خود را کردیم تا با صرفه جویی و عمل به اصل اقتصاد مقاومتی مجموعه ها و آثار خوبی تولید کنیم.

مسعود صباح مدیر گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما نیز گفت: بر اساس پیش بینی های ما در شبکه دو سیما، سریال «گمشدگان» با توجه به داستان جذاب و همچنین گروه سازنده از مجموعه هایی است که در زمان پخش مخاطبان زیادی را به خود جذب می کند.

در ابتدای این دیدار رضا کریمی کارگردان و علی حجازی مهر تهیه کننده سریال نیز درباره روند ساخت سریال و وضعیت این مجموعه توضیحاتی ارائه کردند و یکی از سکانس های این سریال در حضور مهمانان ضبط شد.

مجموعه تلویزیونی «گمشدگان» محصول گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما است و داستان آن با نگاهی آسیب شناسانه و اجتماعی به معضل اعتیاد و تاثیرات مخرب آن بر خانواده می پردازد.

کد مطلب 3924765

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