کیوان جهانشاهی آهنگساز سریال «گمشدگان» شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری سریال «گمشدگان» ساخته رضا کریمی این روزها در لوکیشنی در منظریه ادامه دارد و عوامل مشغول ضبط سکانس های این سریال به تهیه کنندگی علی حجازی مهر هستند تا از ابتدای مرداد روی آنتن شبکه دو برود.

به تازگی کیوان جهانشاهی به این مجموعه پیوسته و در حال آهنگسازی سریال است که کارش تا پایان تولید به طول می انجامد.

این روزها بازیگرانی از جمله کوروش تهامی، پرویز پورحسینی، روشنک گرامی و... در لوکیشنی در منظریه مشغول کار هستند.

تاکنون حدود ۸۵ درصد از این سریال ضبط و تصویربرداری شده است و کار به صورت همزمان تدوین می شود.

این مجموعه سعی دارد از منظر متفاوتی به معضل اعتیاد و آسیب های ناشی از آن بپردازد.

مجموعه تلویزیونی «گمشدگان» محصول گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما است که به کارگردانی رضا کریمی و تهیه کنندگی علی حجازی مهر روی آنتن شبکه دو خواهد رفت.