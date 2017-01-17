به گزارش خبرگزاری مهر، اولین لوکیشن سریال «گمشدگان» تا چند روز آینده آماده و فیلمبرداری در این لوکیشن آغاز می شود.

تاکنون حضور بهنام تشکر، مهرداد ضیایی، علی استادی، حسین سلیمانی، کتانه افشاری نژاد و ترلان پروانه در این مجموعه به عنوان بازیگر قطعی شده و قرار است در اولین لوکیشن سریال که یک خانه قدیمی است جلوی دوربین بروند. بازیگران دیگری نیز به زودی اضافه می شوند.

مجموعه تلویزیونی «گمشدگان» به کارگردانی رضا کریمی و تهیه کنندگی علی حجازی مهر به معضل اعتیاد و تاثیرات مخرب آن بر خانواده می پردازد.

عوامل سریال «گمشدگان» عبارتند از کارگردان: رضا کریمی، نویسندگان‌: رضا مقصودی‌ و احسان‌ جوانمرد، مدیر فیلمبرداری: ابراهیم‌ اشرفی، مدیر تولید: مهدی رجبی، دستیار اول کارگردان: عادل معصومیان، طراح صحنه و لباس: منصوره یزدانجو، طراح گریم: مجید اسکندری، مدیر برنامه‌ریزی: محمد رسولی‌واشقانی، صدابردار: رضا کنشلو، منشی صحنه: محسن بهاری، مدیر تدارکات: روح‌الله رهبری، دستیار کارگردان: سعید سیری، تدارکات: مهدی رهبری، عکاس: علی حمیدنژاد، دستیار صحنه: حمید نظیفی، دستیار لباس: نیسا نادری، دستیار برنامه‌ ریز: مریم‌ اورکی، امور مالی: سید مصطفی حسنی، مشاور امور رسانه ای: علی‌ زادمهر، تهیه کننده: علی حجازی مهر، محصول گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما.