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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۳۹

تصویربرداری «گمشدگان» به زودی آغاز می‌شود/ معرفی بازیگران

تصویربرداری «گمشدگان» به زودی آغاز می‌شود/ معرفی بازیگران

تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «گمشدگان» با قطعی شدن حضور سری اول بازیگران به کارگردانی رضا کریمی به زودی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین لوکیشن سریال «گمشدگان» تا چند روز آینده آماده و فیلمبرداری در این لوکیشن آغاز می شود.

تاکنون حضور بهنام تشکر، مهرداد ضیایی، علی استادی، حسین سلیمانی، کتانه افشاری نژاد و ترلان پروانه در این مجموعه به عنوان بازیگر قطعی شده و قرار است در اولین لوکیشن سریال که یک خانه قدیمی است جلوی دوربین بروند. بازیگران دیگری نیز به زودی اضافه می شوند.

مجموعه تلویزیونی «گمشدگان» به کارگردانی رضا کریمی و تهیه کنندگی علی حجازی مهر به معضل اعتیاد و تاثیرات مخرب آن بر خانواده می پردازد.

عوامل سریال «گمشدگان» عبارتند از کارگردان: رضا کریمی، نویسندگان‌: رضا مقصودی‌ و احسان‌ جوانمرد، مدیر فیلمبرداری: ابراهیم‌ اشرفی، مدیر تولید: مهدی رجبی، دستیار اول کارگردان: عادل معصومیان، طراح صحنه و لباس: منصوره یزدانجو، طراح گریم: مجید اسکندری، مدیر برنامه‌ریزی: محمد رسولی‌واشقانی، صدابردار: رضا کنشلو، منشی صحنه: محسن بهاری، مدیر تدارکات: روح‌الله رهبری، دستیار کارگردان: سعید سیری، تدارکات: مهدی رهبری، عکاس: علی حمیدنژاد، دستیار صحنه: حمید نظیفی، دستیار لباس: نیسا نادری، دستیار برنامه‌ ریز: مریم‌ اورکی، امور مالی: سید مصطفی حسنی، مشاور امور رسانه ای: علی‌ زادمهر، تهیه کننده: علی حجازی مهر، محصول گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما.

کد مطلب 3879479

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