به گزارش خبرنگار مهر، خوابگاه دانشجویان پیراپزشکی سرخه در دو فاز پسران و دختران با ظرفیت ۴۰۰دانشجو و در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۵۰۰متر مربع عصر جمعه با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بهره برداری رسید.

قاضی زاده هاشمی در خلال افتتاح این طرح در سخنانی کوتاه خواستار تامین زیرساخت های اسکان دانشجویی با هدف رفع دغدغه های خانواده ها شد و گفت: خانواده ها قطعا از ما توقع دارند تا در راستای اسکان مناسب فرزندانشان به خصوص دانشجویان دختر، عنایت ویژه ای داشته باشیم که تامین این زیرساخت ها می تواند بسیار اثرگذار باشد.

وی همچنین از ایجاد مرکز دیالیز در شهرستان سرخه با دو تخت دیالیز خبر داد و گفت: وزارت بهداشت توجه ویژه ای به بحث بیماران خاص دارد و در این راستا برنامه هایی با کمک خیران برای بالا بردن کیفیت ارائه خدمات به این عزیزان دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان نیز در خلال این آئین در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه با حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی خوابگاه های دانشکده پیراپزشکی سرخه با ظرفیت ۴۰۰ نفر دانشجو افتتاح شد، تاکید کرد: خوابگاه پسران با نام امید و خوابگاه دختران با نام تدبیر هر کدام با ظرفیت ۲۰۰ نفر بهره برداری شد.

مهدی شادنوش افزود: این خوابگاه ها با مشارکت یکی از بانک ها ساخته شده است و این بانک مبلغ چهار میلیارد و دویست میلیون تومان به ساخت این خوابگاه ها اختصاص داده است.

وی افزود: دو میلیارد و دویست میلیون تومان نیز از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی سمنان به این امر اختصاص یافت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان بیان داشت: هم اکنون ۲۷۰ دانشجو در رشته های کارشناسی اتاق عمل، هوشبری، پرتوشناسی، فناوری اطلاعات سلامت، فوریت های پزشکی (در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته)، هوشبری (کارشناسی ناپیوسته) و اتاق عمل (کارشناسی ناپیوسته) در دانشکده پیراپزشکی سرخه مشغول به تحصیل هستند.