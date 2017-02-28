به گزارش خبرنگار مهر، در سالهایی نه چندان دور، از هفته ها قبل از آغاز سال نو در گذر از هر کوچه و معبر یا حیاط خانه ای ، مردان و زنان یا کودکانی را می دیدید که فرش یا فرش هایی را در کوچه پهن کرده و با ابزارهایی نه چندان تخصصی از پارو و کاسه و برس گرفته به جان فرش افتاده و تلاش می کردند گرد و خاک یک ساله را از فرشهای دستباف و ماشینی بگیرند.

این تصاویر برای بسیاری اکنون یا خاطره شده یا حتی به یاد ندارند. البته در آن سالها از هشدارهای دائم ادارات آب و وزارت نیرو برای کنترل مصرف آب هم خبری نبود، اما همه امروز می دانند که کم آبی به معضلی برای زندگی شهری بدل شده است.

فشار آب خانه ها کم شده یا حیاط های کوچک و تغییر ساختار شهرها دیگر امکان شستشوی فرش را در منزل نمی دهد به همین دلیل بازار قالیشویی های صنعتی و نیمه صنعتی داغ شده است. در این میان نارضایتی و بی برنامه گی ها هم در حجم زیاد کارهای پایان سال کم نیست.

اتحادیه قالیشویان نیز هرسال در خصوص سوء استفاده قالیشویی های غیر مجاز هشدارهایی می دهد اما مصرف کنندگان می گویند امکان شناسایی قالیشویی مجاز و غیر مجاز را ندارند و هر روز تبلیغاتی از لای درب منازل به داخل حیاط واحدهای مسکونی انداخته می شوند که ظاهرا امکان تشخیص فعالیت آنها زیر نظر اتحادیه ممکن نیست.

بخشی از آگهی روزنامه ها در این روزها به خدمات نظافت شامل قالیشویی اختصاص یافته و سایت هایی مانند دیوار نیز صفحاتی را به این موضوع اختصاص داده اند. قیمت های شست و شو در این آگهی ها پائین تر از نرخ مصوب اتحادیه است به گونه ای که برای شست و شوی هر متر مربع فرش ماشینی تیره ۳ هزار و ۵۰۰ و برای فرش های ماشینی روشن متری ۴ هزار تا ۴ هزار و ۵۰۰ تومان مطالبه می شود و در فرش های دستباف قیمت ها از ۵ هزار تومان به بالاست. البته مبلغی هم که به گفته منشی بیش از ۱۵ هزار تومان نخواهد بود به عنوان هزینه ایاب و ذهاب به این مبالغ افزوده می شود.

اما هستند مشتریانی که خاطره ای خوش از قالیشویی ها ندارند، مریم امینی می گوید سال گذشته از طریق تبلیغات روزنامه با قالیشویی که تنها به ذکر یک شماره تلفن بسنده کرده بود تماس گرفتم و دو فرش ماشینی ۶ متری خود را پس از چند ساعت به آنها تحویل دادم. براساس فاکتوری که هنگام تحویل فرش به من داده شده بود تاریخ تحویل فرش یک هفته پس از روز تحویل بود اما فرش ها در آن تاریخ تحویل نشد. پس از چندین بار تماس به من اعلام شد که شماره فاکتور و فرشهایی که من به آنها تحویل داده ام با هم همخوانی ندارد و این موضوع توسط مدیریت قالیشویی در دست بررسی است.

خانم امینی می گوید : پس از چند روز در پاسخ تماس های پی در پی من اعلام شد که تمامی فرشها در سه روز گذشته به مشتریان تحویل نشده اند تا فرش گمشده من پیدا شود و البته با تاخیر زمانی یک هفته ای بالاخره فرشها به دست من رسید در حالی که امید بازگشت آنها را از دست داده بودم.

او اضافه می کند که این شرکت دفتر رسمی نداشت و خانمی که خانه دار بود به تلفن ها جواب می داد ونشانی برای پیگیری و شکایت از آنها وجود نداشت.

به گفته او با پیگیری هایی که انجام داد متوجه شد برخی شرکت ها در این روزها افراد جویای کار را دعوت می کنند تا در محل زندگی خود پاسخگوی تلفن های آنها باشند و مشتریان را به آنها ارجاع دهند.

حال این سوال مطرح است که شهروندان برای سپردن فرشهای خود به قالیشویی ها باید چه نکاتی را رعایت کنند؟ چطور می توانند از قیمت شستشو و نرخ خدماتی که توسط آنها ارایه می شود اطمینان حاصل کنند؟

آخرین لیست اعضا و قالیشویان مجاز تهران

در سایت اتحادیه قالیشویان تهران نام، شماره تلفن و آدرس ۳۵۹ دفتر قالیشویی مجاز اعلام شده که مردم با مراجعه به آنها می توانند با اطمینان خاطر بیشتری فرش های دستباف یا ماشینی خود را به آنها بسپرند.

نرخ خدمات قالیشویی نیز توسط کمیته نرخ گذاری مصوب شده و در سایت اتحادیه قالیشویان اعلام شده که براساس آن خدمات انواع فرش ماشینی هر متر مربع ۵ هزار تومان، فرش دستباف معمولی هر متر مربع ۸ هزار و ۶۰۰ تومان، خدمات فرش دستباف روش اعلاء شامل کاشان و اردکان هر متر مربع ۹ هزار و ۳۰۰ تومان، خدمات فرش گل ابریشم هر مترمربع ۱۴ هزار تومان، خدمات موکت معمولی هر متر مربع ۱۸۰۰ تومان و خدمات موکت پرزدار و گل برجسته هر متر مربع ۲ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده است.

ارایه خدمات نانو منوط به توافق کتبی مشتری

براساس آنچه که در این اطلاعیه آمده است هزینه خدمات نانو که شامل لکه گیری های تخصصی، رفو، استفاده از مواد براق کننده و شفاف کننده است به هزینه شستشو اضافه می شود و انجام آن به شرط توافق کتبی با مشتری است.

آنگونه که موسی امینی کاروانسرایی، دبیر اجرایی اتحادیه قالیشویان می گوید: خدمات نانو که شامل شستشو با مواد مخصوص و لکه بری است ۱۰ تا ۱۵ درصد نرخ شستشو است که به قیمت کلی برای هر مترمربع افزوده می شود و البته به توافق و کارشناسی قالیشویی وابسته است.

امینی کاروانسرایی در گفت وگو با خبرنگار مهر می گوید : اگر چه بازار نسبت به ماههای قبل رونق یافته اما نسبت به سالهای گذشته کم رنگ تر و بی رمق تر است و این شرایط سال گذشته نیز نسبت به سال قبل از آن بهتر بود.

افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی تعرفه قالیشویی

وی در خصوص تغییرات تعرفه شست و شوی فرش های دستباف و ماشینی نیز گفت : تعرفه ها نسبت به سال قبل افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصد ی دارد و شستشو با تکنو نانو که نوعی شستشوی جدید است نرخ های بالاتری دارد.

امینی گفت : نرخ شست و شوی فرش ماشینی ۴ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار تومان تعیین شده اما در فر شهای دستباف بسته به کیفیت فرش و شهر بافت آن از ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان نرخ گذاری می شود که به طور معمول توافقی و با رضایت مشتری است.

وی عنوان کرد: پس از شستشوی عادی فرش از موادی استفاده می شود که کیفیت شست و شوی را افزایش داده و شفافیت و درخشندگی فرش را بیشتر می کند ضمن آنکه لکه های مقاوم و کهنه فرش نیز لکه بری می شود.

دبیراجرایی اتحادیه قالیشویان عنوان کرد: مواد شست و شوی نانو مخصوص به خود است که غالبا وارداتی است اما برخی مشتریان این نوع از شست و شو را ترجیح می دهند.

دبیراجرایی اتحادیه قالیشویان با اشاره به نرخ شکنی قالیشویان با وجود نرخ های مصوبه اتحادیه گفت: وجود قالیشویی های غیر مجاز موجب شده تا نرخ های مصوب رعایت نشود به همین دلیل ممکن است نرخ های شستشوی ۳ هزار تومان هم اعلام شود اما کیفیت شست و شو مورد تایید نیست .

وی با اشاره به کاهش تعداد فرش های دستباف نسبت به گذشته گفت: استقبال مردم از فرش های ماشینی بیشتر شده و بیشترین تعداد فرش هایی که برای شستشو به قالی شویی ها ارسال می شود، مربوط به فرش های ماشینی است به گونه ای که ۹۰ درصد فرش هایی که به قالیشویی می آید ماشینی است .

امینی در پاسخ به این پرسش که چرا نرخ شست و شوی فرش دستباف ۲ برابر است می گوید : شستشوی فرش دستباف مراحل بیشتری را طی می کند، فرش های دستباف باید ابتدا خاک گیری می شوند و پس از آن در چند مرحله مواد زنی و آبگیری و پس از آن ریشه زنی می شوند به همین دلیل هزینه های آن بالاتر است.

اتحادیه قادر به کنترل قالیشویی های غیر مجاز نیست

دبیر اجرایی اتحادیه قالیشویان با بیان اینکه اتحادیه قالیشویان قادر به کنترل و نظارت بر قالیشویی های فاقد مجوز نیست، تصریح کرد: دولت باید اتحادیه قالیشویان کمک کند تا با دستور قضایی امکان برخورد قانونی با این واحدها فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته یکی از واحدهای فاقد مجوز حدود یک کامیون فرش مردم را به سرقت برده است، گفت: واحدهای شستشوی غیر مجاز علاوه بر آنکه فرش ها را مطابق با استاندارد شست و شو نظافت نمی کنند در پاره ای موارد سوء استفاده کرده و سابقه سرقت نیز داشته اند و از سوی دیگر با نرخ شکنی انتقادات و شکایت از واحدهای مجاز را افزایش داده اند.

۳۵۹ کارخانه قالیشویی مجاز در تهران و ثبت شماره آنها در ۱۱۸

عضو هیات مدیره اتحادیه قالیشویان با بیان اینکه تعداد قالیشویی های مجاز در شهر تهران ۳۵۹ واحد است که کارخانه داشته و ممکن است در سطح شهر نمایندگانی داشته باشند، عنوان کرد: شماره تلفن واحدهای مجاز از سوی اتحادیه به ۱۱۸ اعلام شده و یکی از راههایی که مشتریان می توانند به آنها اطمینان کنند، استعلام شماره تلفن قالیشویی ها از ۱۱۸ است.

امینی عنوان کرد: البته در برخی آگهی های تبلیغاتی واحدهای مجاز اعلام شده که زیر نظر اتحادیه است و شماره ما را از ۱۱۸ بخواهید اما واقعیت این است که این ادعا صحیح نیست و اگر مردم تنها با یک استعلام ساده از ۱۱۸ شماره آنها را درخواست کنند متوجه این تناقض خواهند شد.

عضو هیات مدیره اتحادیه قالیشویان خاطرنشان کرد: فرهنگ سازی رسانه ای در خصوص خدمات قالیشویی انجام نشده و به همین دلیل مردم هم اطمینان لازم را در خصوص تبلیغات گسترده ای که در این زمینه انجام می شود ندارند.

امینی با بیان اینکه اتحادیه قالیشویان لیستی از شماره تلفن واحدهای غیر مجاز تهیه کرده است، عنوان کرد: قوه قضاییه باید با اتحادیه قالیشویان همکاری کند و خط تلفن های واحدهای غیر مجاز را که این روزها به تک و تا و تبلیغ افتاده اند را مسدود کند.

وی افزود: البته این کار با همکاری بازرسان اصناف امکان پذیر است اما پیچیدگی کار موجب شده تا این اقدام وارد مراحل اجرایی نشود و برخوردی با واحدهای غیر مجاز و متخلف صورت نگیرد.

عضو هیات مدیره اتحادیه قالیشویان درباره رسیدگی به شکایت مشتریان از واحدهای مجازکه زیر نظراتحادیه هستند، گفت : در فاکتوری که هنگام تحویل به واحدهای قالیشویی ارایه می شود سلامت فرش و تمامی جزئیات آن قید می شود و اگر آسیبی به فرش وارد شود در کمیته های ویژه مستقر در اتحادیه کارشناسی می شود اما اگر این نظر کارشناسی مورد تایید مشتریان نباشد به داداسرا ارجاع داده می شود.

وی با اشاره به افزایش تقاضای شست و شوی فرش در دو ماه پایانی سال گفت : توصیه ما به مردم این است که با صرف زمان اندک از مجوز دار بودن قالیشویی که تبلیغ آن را دریافت کرده اند، اطمینان حاصل کنند و به این منظور می توانند شماره تلفن واحدهای مجاز را از ۱۱۸ نیز دریافت کنند.

بیکاری علت عدم جلوگیری از فعالیت واحدهای غیر مجاز قالیشویی

امینی با بیان اینکه برخی از واحدهای قالیشویی یک شبه سبز می شوند، گفت: واحدهای مجاز در طول سال مالیات پرداخت می کنند اما در زمان اوج کار برخورد قانونی با واحدهای غیر مجاز نمی شودو این شرایط موجب کسادی بازار آنها می شود .

وی با اشاره به ارجاع این مشکل به وزارت صنعت و معدن عنوان کرد: متاسفانه بیکاری یکی از دلایلی است که موجب شده تا مسئولان اقدام جدی در این زمینه انجام ندهند و طبیعی است که زمینه سوء استفاده واحدهای غیر مجاز نیز فراهم است.

گفتنی است شهروندان می توانند شکایت های خود را از واحدهای قالیشویی به اتحادیه اصناف به شماره تلفن ۶۶۸۸۰۷۳۵ یا با شماره ۸۸۵۴۳۰۰۰ اتاق اصناف تهران یا شماره ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مطرح کنند.