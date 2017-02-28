تعاونی های حمل ونقل دریایی آماده ارایه خدمات به گردشگران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی سلیمی ظهر سه شنبه در نشستی با خبرنگاران در تشریح فعالیت تعاونی های حمل و نقل دریایی در استان با اشاره به ظرفیت تعاونی های حمل و نقل دریایی مسافر و بار گفت: در حال حاضر ۳۸ شناور مسافری مدرن و بزرگ توسط ناوگان شرکت تعاونی شناورهای" تندرو دریایی" بندرعباس و تعاونی "خیبر خلیج فارس" قشم با گنجایش ۵۰ تا ۲۵۰ نفر و مجموع بیش از ۴ هزار و ۱۰۰ صندلی، سالانه حدود ۴ میلیون مسافر را بین بندرعباس وجزایر قشم، هرمز و درگهان وبالعکس جابجا می کنند.

وی بیان داشت: با توجه به زمان اوج سفر در ایام نوروز در مسیرهای دریایی و افزایش تعداد مسافران، ساعات تردد شناورها افزایش خواهد یافت و برای رفاه حال مسافران، فروش بلیت علاوه بر پایانه مسافری دریایی شهید حقانی، در ۳ جایگاه دیگر نیز پیش بینی شده است.

سلیمی افزود: با توجه به افزایش شمار گردشگران و همچنین خودروها در مسیرهای دریایی، با همکاری اداره بنادر و کشتیرانی، دوره های آموزشی برای کارکنان و ناخداهای شناورهای حمل مسافر و خودرو برنامه ریزی شده، تا گردشگران نیز با ایمنی کامل در مسیرهای دریایی سفر کنند.

مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان در ادامه به جابجایی خودروها توسط شناورهای لندینگرافت که در قالب شرکت تعاونی فعالیت دارند، اشاره کرد و گفت: ۳۱ شناور لندینگرافت با ظرفیت حمل۴۰ تا ۵۶ دستگاه خودرو در یک سفر در اسکله های بنادر لافت و پهل به قشم جابجایی خودروی مسافران را انجام می دهند که حدود ۹۵۰ هزار خودرو در سال توسط این شناورها جابجا می شود.

وی عنوان کرد: استان هرمزگان به واسطه داشتن ظرفیت های مهم گردشگری در دریا و خشکی، همه ساله در آغاز فصل بهار، مقصد میلیون ها گردشگر از نقاط محتلف کشور و کشورهای خارجی است. گردشگرانی که بخشی از اوقات فراغت نوروزی خود را در سواحل و جزایر این منطقه برای تماشای دسته‌ ای دلفین ها، سواحل نقره ای، آکواریوم طبیعی و شنا و غواصی می گذرانند.

به گفته مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان، بمنظور رفاه حال گردشگران و یکسان سازی و کنترل نرخ، قایق های تفریحی در قالب هفت تعاونی گردشگری ساماندهی شده اند که در حال حاضر ۶۰۰ فروند قایق موتوری مسافری ساماندهی شده در روستاهای سهیلی، گورزین، طبل، شیب دراز، کندآلو، هنگام و دیرستان کار جابجایی گردشگران به این مناطق تفریحی را انجام می دهند که ظرفیت این قایق های تفریحی گردشگری در اسکله جنوبی (شیب دراز و کندآلو) ۱۲ نفر و اسکله شمالی (طبل، سهیلی و گورزین) نیز ۷ نفر است.

سلیمی افزود: برای جذب بیشتر گردشگران، ساماندهی مراکزی جهت فروش صنایع دستی در مجاورت استقرار قایق های تفریحی توسط اتحادیه قایقداران فعال در روستاهای ساحلی قشم صورت گرفته است که در این مراکز علاوه بر آشنایی گردشگران با آداب و رسوم مردم خطه جنوب، صنایع دستی آنان را نیز بعنوان سوغات خریداری می کنند که سبب درآمدزایی برای مردم این منطقه می شود.

وی اضافه کرد: در سفر دکتر ربیعی در بهمن ماه امسال (۹۵) به جزیره تعاونی ها (قشم)، سامانه فروش بلیط الکترونیکی شناورهای گردشگری قشم راه اندازی شد که در فاز اول این سامانه، باجه های صدور بلیط، کنترل بلیط و کارت شناور پیش بینی شده و صدور بلیط با ارایه کارت ملی امکان پذیر است و گردشگرانی که قصد بازدید از جزایر شیب دراز و کندآلو را دارند می توانند برای تهیه بلیط از طریق دفتر تعاونی های گردشگری که در همان منطقه مستقر است، اقدام کنند که در حال حاضر صدور بلیط الکترونیکی برای دو اسکله شیب دراز و کندآلو درنظر گرفته شده و در سال آینده صدور بلیط از طریق این سامانه برای اسکله گورزین، سهیلی و طبل نیز امکان پذیر است.

به گفته سلیمی، فرایندهای مربوط به صدور بلیط و کنترل تردد مسافران در اسکله های تحت پوشش، بالا بردن ضریب امنیتی سفرهای دریایی با کنترل ظرفیت و همچنین کنترل تردد شناورهای مجاز از مزایای این سامانه است.

وی بیان داشت: استان هرمزگان به دلیل برخورداری بیش از ۹۰۰ کیلومتر از نوار ساحلی بعنوان یکی از مقاصد گردشگری شناخته شده است. این استان با دارا بودن جزایر چهارده گانه و آب و هوایی معتدل در نیمه دوم سال و ایام تعطیلات نوروزی و همچنین بهره مندی از زیرساخت ها و بسترهای مناسب بندری در سواحل خلیج فارس، وجود شناورهای پیشرفته مسافری و حضور فعال شرکت تعاونی های حمل و نقل دریایی بار و مسافر و جابجایی میلیونها مسافر و گردشگر توسط این تعاونی ها و همچنین تعاونی های گردشگری، باعث شده تا در سالهای اخیر همواره در بین استان های کشور به عنوان پایتخت سفرهای دریایی شناخته شود.

سلیمی اظهارداشت: سفر به جزایر استان بویژه قشم با کشتی های مسافری یکی از به یادماندنی ترین سفرهای دریایی است، چرا که می توان با هزینه کم، لذت یک سفر دریایی کوتاه و خاطره انگیز را تجربه کرد و زیرساخت ها و بسترهای مناسبی برای تجربه یک سفر دریایی ایمن با شناورهای مدرن و استاندارد و امکانات رفاهی مناسب بین اسکله های شهید حقانی بندرعباس و شهید ذاکری قشم فراهم شده است. سفری که بر حسب نوع شناورها، بین ۴۵ تا ۵۵ دقیقه طول می کشد و می توان با هزینه مناسب آن را تجربه کرد.

وی خاطرنشان کرد: در این میان جابجایی ۱۰۰ درصد حمل و نقل دریایی مسافر و ۱۰۰ درصد حمل خودرو از آب های سرزمینی به قشم، هرمز و سایر جزایر خلیج فارس از طریق تعاونی های حمل و نقل دریایی و جابجایی گردشگران برای تماشای آب های نلیگون خلیج فارس و مناطق دیدنی از جمله جنگلهای حرا و سایت دلفین ها از طریق اسکله های کندالو، قشم، دیرستان و شیب دراز که توسط تعاونی های گردشگری انجام می شود، نقش و اهمیت تعاونی های حمل و نقل دریایی را به وضوح مشخص کرده است.

