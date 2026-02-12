حمید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از ارتقای جایگاه این دانشگاه در رتبه‌بندی‌های معتبر بین‌المللی، افزایش چشمگیر ارتباط با صنعت و جذب نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبارات پژوهشی و فناوری خبر داد.

وی با اشاره به مأموریت‌گرایی و حرکت شتابان پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: با تلاش های صورت گرفته جایگاه دانشگاه در رتبه‌بندی‌های معتبر بین‌المللی از جمله تایمز و QS ارتقا یافته و برنامه‌ریزی برای به‌روزرسانی شاخص‌ها به منظور حضور موفق در رتبه‌بندی‌های سال ۲۰۲۶ میلادی در دست اجراست.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز از آغاز عملیات اجرایی و پیشرفت ساخت پارک علم و فناوری سلامت و نیز راه‌اندازی یک خط تولید محصول در محل این پارک خبر داد و افزود: پارک علم و فناوری سلامت آمادگی جذب سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در حوزه زیست‌فناوری را دارد.

پارک علم و فناوری سلامت آماده جذب سرمایه‌گذاری زیست‌فناوری است

محمدی با بیان اینکه حجم ارتباط با صنعت ۳۰۰ درصد افزایش یافته است، گفت: از این طریق بیش از ۲۵ میلیارد تومان طرح ارتباط با صنعت جذب شده است.

وی همچنین از نوسازی آزمایشگاه مرکزی و ساخت اتاق تصویربرداری آزمایشگاه حیوانات با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲ میلیارد تومان خبر داد و ادامه داد: این اقدامات با هدف تقویت زیرساخت‌های پژوهشی انجام شده است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز به جذب قابل توجه اعتبارات پژوهشی و فناوری اشاره کرد و افزود: میزان اعتبارات خارج از دانشگاه برای توسعه زیرساخت‌های پژوهشی و فناوری به نزدیک ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

مسیر تحقق اهداف بلند پژوهشی هموار شده است

محمدی گفت: این اعتبارات شامل ۳۸ میلیارد تومان بودجه دولتی، ۴۰ میلیارد تومان برای توسعه محصولات با فناوری پیشرفته، ۱۶ میلیارد تومان پژوهانه فناوری از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۲ میلیارد تومان قرارداد با مجمع خیرین و ۳ میلیارد تومان قرارداد با پتروشیمی زاگرس است.

وی ادامه داد: طرح‌های حمایت‌شده از سوی بنیاد ملی علم ایران با رشد ۲۵۰ درصدی و طرح‌های فناورانه دانشگاه نیز با افزایش ۸۰ درصدی همراه بوده‌اند.

محمدی راه‌اندازی سیستم پژوهانه جامع در سامانه «پژوهشیار»، سطح‌بندی کدهای اخلاق، به‌روزرسانی سامانه نشر دانشگاه، راه‌اندازی کتاب الکترونیک و همچنین فراهم شدن دسترسی محققان به پایگاه‌های داده پژوهشی را از دیگر اقدامات تحول‌ساز این معاونت برشمرد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصریح کرد: این دستاوردها ثمره همت والای پژوهشگران و فناوران دانشگاه است و مسیر تحقق اهداف بلندتر در سال‌های آینده را هموار می‌سازد.