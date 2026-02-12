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۲۳ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۱۶

محمدی: طرح‌های فناورانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۸۰ درصد افزایش یافت

محمدی: طرح‌های فناورانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۸۰ درصد افزایش یافت

شیراز-معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز از افزایش چشمگیر فعالیت‌های فناورانه دانشگاه خبر داد و گفت: تعداد طرح‌های فناورانه این دانشگاه در سال‌های اخیر ۸۰ درصد رشد یافته است.

حمید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از ارتقای جایگاه این دانشگاه در رتبه‌بندی‌های معتبر بین‌المللی، افزایش چشمگیر ارتباط با صنعت و جذب نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبارات پژوهشی و فناوری خبر داد.

وی با اشاره به مأموریت‌گرایی و حرکت شتابان پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: با تلاش های صورت گرفته جایگاه دانشگاه در رتبه‌بندی‌های معتبر بین‌المللی از جمله تایمز و QS ارتقا یافته و برنامه‌ریزی برای به‌روزرسانی شاخص‌ها به منظور حضور موفق در رتبه‌بندی‌های سال ۲۰۲۶ میلادی در دست اجراست.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز از آغاز عملیات اجرایی و پیشرفت ساخت پارک علم و فناوری سلامت و نیز راه‌اندازی یک خط تولید محصول در محل این پارک خبر داد و افزود: پارک علم و فناوری سلامت آمادگی جذب سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در حوزه زیست‌فناوری را دارد.

پارک علم و فناوری سلامت آماده جذب سرمایه‌گذاری زیست‌فناوری است

محمدی با بیان اینکه حجم ارتباط با صنعت ۳۰۰ درصد افزایش یافته است، گفت: از این طریق بیش از ۲۵ میلیارد تومان طرح ارتباط با صنعت جذب شده است.

وی همچنین از نوسازی آزمایشگاه مرکزی و ساخت اتاق تصویربرداری آزمایشگاه حیوانات با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲ میلیارد تومان خبر داد و ادامه داد: این اقدامات با هدف تقویت زیرساخت‌های پژوهشی انجام شده است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز به جذب قابل توجه اعتبارات پژوهشی و فناوری اشاره کرد و افزود: میزان اعتبارات خارج از دانشگاه برای توسعه زیرساخت‌های پژوهشی و فناوری به نزدیک ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

مسیر تحقق اهداف بلند پژوهشی هموار شده است

محمدی گفت: این اعتبارات شامل ۳۸ میلیارد تومان بودجه دولتی، ۴۰ میلیارد تومان برای توسعه محصولات با فناوری پیشرفته، ۱۶ میلیارد تومان پژوهانه فناوری از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۲ میلیارد تومان قرارداد با مجمع خیرین و ۳ میلیارد تومان قرارداد با پتروشیمی زاگرس است.

وی ادامه داد: طرح‌های حمایت‌شده از سوی بنیاد ملی علم ایران با رشد ۲۵۰ درصدی و طرح‌های فناورانه دانشگاه نیز با افزایش ۸۰ درصدی همراه بوده‌اند.

محمدی راه‌اندازی سیستم پژوهانه جامع در سامانه «پژوهشیار»، سطح‌بندی کدهای اخلاق، به‌روزرسانی سامانه نشر دانشگاه، راه‌اندازی کتاب الکترونیک و همچنین فراهم شدن دسترسی محققان به پایگاه‌های داده پژوهشی را از دیگر اقدامات تحول‌ساز این معاونت برشمرد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصریح کرد: این دستاوردها ثمره همت والای پژوهشگران و فناوران دانشگاه است و مسیر تحقق اهداف بلندتر در سال‌های آینده را هموار می‌سازد.

کد مطلب 6747014

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