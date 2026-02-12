به گزارش خبرنگار مهر، عباس گلرو شامگاه چهارشنبه در نشست وزیر میراث فرهنگی با مدیران استان سمنان و فعالان صنایع دستی و بخش گردشگری استان سمنان در استانداری رونق گردشگری در استان سمنان را در سایه حمایت از بخش خصوصی و مانع زدایی از فعالیت های گردشگری این بخش دانست.

وی با بیان اینکه نفع حمایت از بخش خصوصی به مردم باز می گردد، افزود: از آنجا که سمنان استانی با ظرفیت های عظیم گردشگری است، توجه به بخش خصوصی می تواند زمینه ساز شکوفایی توسعه اقتصادی و اشتغال زایی در این استان باشد.

نماینده سمنان مهدیشهر و سرخه در مجلس همچنین با بیان اینکه از ظرفیت های گردشگری سمنان غلت شده است، تاکید کرد: باید با پرهیز از این غفلت ها، کمبود ها را جبران کنیم.

گلرو بیان کرد: برنامه‌ریزی‌ها برای واگذاری کاروانسرای تاریخی مرکز سمنان به بخش خصوصی خوب است و می تواند این کاروانسرای زیبا را برای بهره برداری گردشگری آماده سازد اما انتظار این است که دغدغه مندی و پیگیری لازم برای این امر نیز از سوی مسئولان وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه دیگر انتظار مردم سمنان این است که این کاروانسرا با یک هزینه معقول برای بهره برداری همه اقشار جامعه بهسازی شود، گفت: امیدواریم این کاروانسرا با اعتبارات دولتی به بهره برداری برسد تا مردم از آن منتفع شوند.