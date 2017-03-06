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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۴۵

هفت سین جیرینگ، هدیه نوروز ۹۶

هفت سین جیرینگ، هدیه نوروز ۹۶

کمپین نوروزی جیرینگ با عنوان هفت سین جیرینگی و با شعار «همه برنده‌­اند» از ۱۵ اسفندماه ۹۵ آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر،  جیرینگ این کمپین را با مشارکت زودفود، سینما تیکت، تیوال، شیکسون، شهرکتاب آنلاین، مستر بلیط، زنبیل، گوشی شاپ و رند برگزار کرده و از مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول برای شرکت در این کمپین دعوت به‌عمل می‌­آورد.

از شرایط شرکت در این کمپین، داشتن حساب کیف پول جیرینگ است. در صورتیکه شرکت­ کنندگان، تاکنون موفق به ایجاد کیف پول خود نشده‌اند، می‌توانند از طریق شماره­ گیری کد #۷*۷*، کیف پول خود را ایجاد و رمز کیف پول خود را دریافت کنند.

به گزارش ویرلن، همچنین مشترکان می‌­توانند برای شرکت در کمپین هفت سین جیرینگی، پس از مراجعه به سایت‌های نام­ برده و خرید از این فروشگاه‌ها و پرداخت از طریق کیف پول جیرینگ، کد شرکت در مسابقه را دریافت کرده و از طریق سایت هفت سین وارد بازی شوند.

از مهم ­ترین امتیازات این کمپین این است که هیچ گزینه‌ای، پوچ نبوده و مشترکان جیرینگ می­‌توانند با شرکت در این کمپین، ضمن تجربه یک خرید آسان و امن، از جوایز نقدی و غیر نقدی ارزنده‌ای بهره‌مند شوند.

مشترکان برای شرکت در کمپین باید پس از انجام عملیات خرید و پرداخت از طریق کیف پول جیرینگ، مراحل زیر را طی کنند:
۱- ورود به سایت https://۷seen.jiring.ir
۲-درج شماره تلفن همراه و درج کد تایید دریافتی از طریق پیامک
۳-ورود به صفحه بازی و انتخاب یکی از خانه­‌های بازی با وارد کردن کد جایزه

پشت هر خانه، یک جایزه و یا یک المان از المان‌های هفت سین خواهد بود.  اهدای جوایز به صورت هفتگی و اسامی از طریق پیامک و شبکه‌های اجتماعی رسمی جیرینگ به آدرس @jiringpay در تلگرام و یا سایت جیرینگ اعلام می‌شود. در طول مدت زمان اجرای کمپین، در صورتی که هر فرد، ۷ سین متمایز را دریافت کند، بدون قرعه کشی برنده جایزه ویژه خواهد شد.

این کمپین از ۱۵ اسفندماه ۹۵ آغاز و تا آخرین جمعه اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 3924966

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