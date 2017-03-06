هفت سین جیرینگ، هدیه نوروز ۹۶

به گزارش خبرگزاری مهر، جیرینگ این کمپین را با مشارکت زودفود، سینما تیکت، تیوال، شیکسون، شهرکتاب آنلاین، مستر بلیط، زنبیل، گوشی شاپ و رند برگزار کرده و از مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول برای شرکت در این کمپین دعوت بهعمل میآورد.
از شرایط شرکت در این کمپین، داشتن حساب کیف پول جیرینگ است. در صورتیکه شرکت کنندگان، تاکنون موفق به ایجاد کیف پول خود نشدهاند، میتوانند از طریق شماره گیری کد #۷*۷*، کیف پول خود را ایجاد و رمز کیف پول خود را دریافت کنند.
به گزارش ویرلن، همچنین مشترکان میتوانند برای شرکت در کمپین هفت سین جیرینگی، پس از مراجعه به سایتهای نام برده و خرید از این فروشگاهها و پرداخت از طریق کیف پول جیرینگ، کد شرکت در مسابقه را دریافت کرده و از طریق سایت هفت سین وارد بازی شوند.
از مهم ترین امتیازات این کمپین این است که هیچ گزینهای، پوچ نبوده و مشترکان جیرینگ میتوانند با شرکت در این کمپین، ضمن تجربه یک خرید آسان و امن، از جوایز نقدی و غیر نقدی ارزندهای بهرهمند شوند.
مشترکان برای شرکت در کمپین باید پس از انجام عملیات خرید و پرداخت از طریق کیف پول جیرینگ، مراحل زیر را طی کنند:
۱- ورود به سایت https://۷seen.jiring.ir
۲-درج شماره تلفن همراه و درج کد تایید دریافتی از طریق پیامک
۳-ورود به صفحه بازی و انتخاب یکی از خانههای بازی با وارد کردن کد جایزه
پشت هر خانه، یک جایزه و یا یک المان از المانهای هفت سین خواهد بود. اهدای جوایز به صورت هفتگی و اسامی از طریق پیامک و شبکههای اجتماعی رسمی جیرینگ به آدرس @jiringpay در تلگرام و یا سایت جیرینگ اعلام میشود. در طول مدت زمان اجرای کمپین، در صورتی که هر فرد، ۷ سین متمایز را دریافت کند، بدون قرعه کشی برنده جایزه ویژه خواهد شد.
این کمپین از ۱۵ اسفندماه ۹۵ آغاز و تا آخرین جمعه اسفند ماه ادامه خواهد داشت.
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