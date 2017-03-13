حکم اعدام قاتل شهید قضاوی صادر شد/تدوین اطلس امنیتی اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا آقاخانی پیش از ظهر دوشنبه، در نشست پایان سال خود با خبرنگاران با اشاره به گزارش عملکرد ۱۱ ماهه نیروی انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: در این بازه زمانی در کشف سرقت دو درصد، دستگیری سارقین هفت درصد و کل دستگیریها با دو درصد افزایش روبرو بودهایم.
وی همچنین با اشاره به افزایش ۲۱ درصدی دستگیری افراد شرور استان اصفهان در ۱۱ ماهه امسال ابراز داشت: همچنین در حوزه دستگیری قاچاقچیان با افزایش ۱۶ درصدی و در حوزه کشفیات قتل نیز با افزایش ۳۰ درصدی روبرو بودهایم.
افزایش ۱۱ درصدی کشف سلاح در ۱۱ ماهه امسال
فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به کشف ۱۱ درصدی کشفیات سلاح در استان در ۱۱ ماهه امسال گفت: همچنین در حوزه برخورد با جرایم فضای مجازی و جمع آوری ماهوارهها نیز هر کدام با افزایش ۱۰ درصدی روبرو بودهایم.
وی با اشاره به عمر شش ساله پلیس فتا در کشور افزود: این پلیس در استان اصفها موفقیتهای چشمگیری را داشته و در سال آینده نیز تقویت و توسعه این نیرو در دستور کار ویژه قرار دارد.
سردار آقاخانی همچنین به کاهش یک درصدی جرایم خشن در استان اصفهان طی ۱۱ ماه گذشته اشاره کرد و بیان داشت: همچنین در حوزه قتل با کاهش ۱۳ درصدی و در حوزه تجاوز به عنف نیز با کاهش ۲۰ درصدی جرایم روبرو بودهایم.
استفاده از مواد محترقه غیر مجاز خط قرمز پلیس در چهارشنبه سوری است
وی در خصوص اقدامات نیروی انتظامی استان اصفهان برای مدیریت آسیبهای چهارشنبه سوری پایان سال جاری نیز ابراز داشت: در این راستا باید یادآور شویم که خط قرمز ما در این زمینه عدم استفاده از مواد محترقه غیر قانونی است و به شدت با این موضوع برخورد خواهد شد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان در ادامه به راهاندازی ۳۵ ایستگاه سلامت در جادههای استان اصفهان برای ایام نوروز اشاره کرد و گفت: این ایستگاهها با همکاری دیگر نهادها در سطح استان برپا خواهد شد.
وی با بیان اینکه به منظور اجرای طرح آرامش بهاری برخورد با معتادان متجاهر و ولگرد برخورد جدی صورت میگیرد، تصریح کرد: همچنین باید یادآور شویم که این امر میتواند در کاهش سرقتهای خرد تاثیر بسزایی داشته باشد.
سردار آقاخانی توجه ویژه به محلات پر آسیب را نیز از برنامههای در دستور کار نیروی انتظامی استان اصفهان در سال گذشته عنوان کرد و ابراز داشت: در این زمینه باید یادآور شوم که این طرح در سال جاری نیز انجام شده و سال آینده نیز ادامه مییابد.
اطلس امنیتی استان اصفهان تدوین میشود
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۶ اطلس امنیتی استان اصفهان تدوین خواهد شد، گفت: این اطلس با همکاری پلیسهای تخصصی و دیگر نهادها تدوین میشود.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با تاکید بر اینکه در سال ۹۶ فعالیت نیروهای انتظامی در کانونهای جرم خیز ۱۰ برابر افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: در این راستا برخورد با جرایم خاص و ویژه مورد توجه است که از آن جمله میتوان به برخورد با اراذل و اوباش، مزاحمین خیابانی، اماکن غیر مجاز و .. اشاره کرد.
وی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت پرونده شهید اصغر قضاوی نیز ابراز داشت: دیوان عالی کشور حکم قصاص برای قاتل این شهید را صادر کرده است.
نظر شما