آیت دولت‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به اعزام اردوهای راهیان نور از استان لرستان اظهار داشت: در حوزه دانش آموزی تا تاریخ ۲۰ اسفند ماه امسال بیش از ۹ هزار نفر به اردوهای ارهیان نور اعزام شده است.

وی گفت: همچنین در حوزه دانشجویی نیز دو هزار و ۳۰۰ نفر به اردوهای راهیان نور در مدت زمان یاد شده اعزام شده اند.

مسئول روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با اشاره به اعزام اردوهای راهیان نور از تاریخ ۲۰ اسفند امسال به بعد اظهار داشت: از این تاریخ به بعد نیز ۹ هزار نفر از عموم مردم لرستان به اردوهای راهیان نور اعزام می شوند.

وی گفت: این اردوها به مناطق مناطق عملیاتی شلمچه، اروند کنار، دهلاویه، طلایه و فکه اعزام می شوند.