حسین غلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفت جهت اعزام گروه‌های مختلف دانش‌آموزی، دانشجویی، اقشار و عموم مردم به اردوی راهیان نور اظهار کرد: امسال ۱۵ هزار نفر از مردم استان به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام می‌شوند.

وی با اشاره به پیش‌بینی رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی شرکت‌کنندگان نسبت به سال گذشته گفت: این اردوها از ۲۰ مهرماه آغاز شده و تا ۲۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ ادامه دارد.

مسئول قرارگاه راهیان نور یزد افزود: برنامه‌ریزی برای اعزام گروه‌های مختلف شامل دانش‌آموزان دختر و پسر به تعداد ۶ هزار نفر نفر تا اول آذر ماه، پس از آن دانشجویان در بازه دی ماه، بسیجیان در بهمن ماه و عموم مردم نیز پس از پایان ماه مبارک رمضان انجام می‌شود.

غلامی هزینه شرکت در این اردو را بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد و هدف اصلی از برگزاری این برنامه را انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان دانست.