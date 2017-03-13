مولود جافریان در گفتگو با خبرنگار مهر به بیان برنامه های گروه سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی لرستان طی سال آینده اشاره کرد و اظهار داشت: اجرای بسته های جدید ویژه کودکان، سالمندان و... و اجرای بسته جدید ناباروری و سقط القایی از جمله برنامه های سال ۹۶ گروه سلامت خانواده و جمعیت علوم پزشکی لرستان است.

وی ادامه داد: اجرای برنامه جدید پایش و ارزیابی بیمارستان های دوستدار کودک استان و پیگیری راه اندازی مرکز جامع تکامل در شهرستان خرم آباد از دیگر برنامه های این کارگروه در سال آینده است.

مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت علوم پزشکی لرستان اجرای برنامه پایلوت کشوری تکامل در شهرستان سلسله و ارتقا کیفی مراقبت های ارائه شده را از دیگر برنامه های این گروه عنوان کرد و گفت: ساماندهی کلاس های آمادگی برای زایمان و پیگیری راه اندازی کلینیک های مادران پرخطر در همه شهرستان های استان از جمله برنامه های گروه سلامت در سال آینده است.

جافریان خاطرنشان کرد: برنامه ریزی به منظور کاهش سزارین که درصد آن در استان بالا است و برنامه ریزی به منظور افزایش فرزندآوری از اولویت برنامه های گروه سلامت خانواده و جمعیت علوم پزشکی لرستان در سال ۹۶ است.