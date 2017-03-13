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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۲۶

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

برنامه‌ریزی دانشگاه علوم پزشکی لرستان برای کاهش سزارین در سال ۹۶

برنامه‌ریزی دانشگاه علوم پزشکی لرستان برای کاهش سزارین در سال ۹۶

خرم آباد - مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت علوم پزشکی لرستان از برنامه ریزی برای کاهش عمل سزارین در این استان خبر داد.

مولود جافریان در گفتگو با خبرنگار مهر به بیان برنامه های گروه سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی لرستان طی سال آینده اشاره کرد و اظهار داشت: اجرای بسته های جدید ویژه کودکان، سالمندان و... و اجرای بسته جدید ناباروری و سقط القایی از جمله برنامه های سال ۹۶ گروه سلامت خانواده و جمعیت علوم پزشکی لرستان است.

وی ادامه داد: اجرای برنامه جدید پایش و ارزیابی بیمارستان های دوستدار کودک استان و پیگیری راه اندازی مرکز جامع تکامل در شهرستان خرم آباد از دیگر برنامه های این کارگروه در سال آینده است.

مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت علوم پزشکی لرستان اجرای برنامه پایلوت کشوری تکامل در شهرستان سلسله و ارتقا کیفی مراقبت های ارائه شده را از دیگر برنامه های این گروه عنوان کرد و گفت: ساماندهی کلاس های آمادگی برای زایمان و پیگیری راه اندازی کلینیک های مادران پرخطر در همه شهرستان های استان از جمله برنامه های گروه سلامت در سال آینده است.

جافریان خاطرنشان کرد: برنامه ریزی به منظور کاهش سزارین که درصد آن در استان بالا است و برنامه ریزی به منظور افزایش فرزندآوری از اولویت برنامه های گروه سلامت خانواده و جمعیت علوم پزشکی لرستان در سال ۹۶ است.

کد مطلب 3931738

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