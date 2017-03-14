دیدار فراکسیون امید با رئیس جمهور انتخاباتی نبود

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری در نشست خبری خود با خبرنگاران درباره دیدار دیروز فراکسیون امید با رئیس جمهور گفت: جلسه دیروز در یک فضای کاملا صمیمی برگزار شد.
وی افزود: نمایندگان فراکسیون امید خیلی متین و با ادبیاتی بسیار فاخر صحبت کردند.
امیری با بیان اینکه اعضای فراکسیون هیچ شرط و شروطی برای آقای روحانی وحمایت از او در دولت آینده نگذاشتند، گفت: صحبت ها انتخاباتی نبود بلکه یک جلسه کاری بود. از مدتها قبل فراکسیون امید برای دیدار با رئیس جمهور برنامه داشت و در این دیدار هیچ شرط و شروطی هم مطرح نشد، کما اینکه در گذشته با دیگر فراکسیون های مجلس دیدار داشتند.
معاون پارلمانی رئیسجمهور در پاسخ به این سؤال که برخی از اعضای فراکسیون امید از وزرا گلهمندند چرا که وزرا نسبت به نمایندگانی که ادبیات پرخاشگرانهتر دارند، جوابگوتر هستند، گفت: رابطه فراکسیون امید با دولت خوب است و معیارهایی که وجود دارد، مشترک است؛ اما امکانات دولت محدود است و جناب رئیسجمهور هم تأکید دارند در حد امکانات خواست نمایندگان اجابت شود و جاهایی هم که امکانپذیر نیست؛ وزرا به صورت اقناعی با نمایندگان صحبت کنند.
وی ادامه داد: در جلسه دیروز فراکسیون امید با رئیس جمهور، ۱۴ نفر از اعضای فراکسیون صحبت کردند؛ بنابراین روابط خوبی بین این فراکسیون با دولت وجود دارد و ما، فراکسیون امید و همچنین فراکسیون مستقل ولایی و دیگر فراکسیونها را سرمایه دولت میدانیم و تلاش دولت این است که امورات کشور به خوبی اداره شود.
امیری در خصوص لایحه جامع انتخابات گفت: قانون انتخابات ما ضوابطش متفاوت است و هر انتخاباتی با یک نوع شرایط و ضوابط برگزار میشود، مثلاً شرایط برگزاری قانون انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات مجلس خبرگان متفاوت است و این بدان معناست که ما یک قانون جامع انتخاباتی نداریم؛ لذا برای مجریان مشکلاتی ایجاد میکند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه اقتضای تحولات روز این است که ما قوانین را بروزرسانی کنیم، گفت: نظام انتخاباتی ما معیوب است و نیاز است که یک نظام جامع انتخاباتی شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه پیشنویس قانون جامع انتخاباتی در وزارت کشور تهیه و به دولت فرستاده شد، گفت: بعد از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات توسط رهبر معظم انقلاب نیز مجدداً این پیشنویس از دولت پس گرفته شد تا سیاستهای کلی نیز در آن اعمال شود.
معاون پارلمانی رئیسجمهور با بیان اینکه پیشنویس لایحه جامع انتخابات در حال حاضر در کمیسیون سیاسی ـ دفاعی دولت در حال بررسی است، گفت: تاکنون ۱۱۸ ماده از این لایحه بررسی شده است و در کل این لایحه ۱۶۱ ماده دارد.
وی استفاده از تکنولوژی نو و برگزاری انتخابات کاملاً الکترونیک را از ویژگیهای این لایحه برشمرد و گفت: همچنین در این لایحه پیشبینی شده است که ضوابط و نُرمهای انتخابات را یکسان کند؛ همچنین نحوه نظارت نیز بر این لایحه یکسان پیشبینی شده است.
امیری، بحث شفافسازی منابع مالی را از دیگر ویژگیهای این لایحه برشمرد و گفت: شفافسازی منابع مالی کاندیداها یکی از نوآوریها در پیشنویس قانون جامع انتخابات است.
معاون پارلمانی رئیسجمهور همچنین با اشاره به رابطه دولت و مجلس در زمان مسئولیتش در معاونت پارلمانی گفت: دولت کار سنگین اداره کشور را بر عهده دارد، یک قوه مستقل است و مجلس نیز جایگاه مهمی دارد که وظیفهاش قانونگذاری و نظارت است.
وی با اشاره به حق نظارت مجلس بر اقدامات دولت گفت: نمایندگان حق سؤال و استیضاح دارند، حق تفحص دارند و اگر ما میخواهیم کشور به خوبی اداره شود، باید میان دولت و مجلس روابط و تعامل برای رسیدن به سهم مشترک ارتقا یابد؛ لذا دغدغه ما رسیدن به همگرایی بیشتر بین دو قوه برای اداره بهتر جامعه است.
امیری با بیان اینکه ما امروز نیاز به همدلی و وحدت داریم، گفت: توسعه کشور در سایه همدلی اتفاق میافتد و تلاش ما این بوده که سطح روابط دولت و مجلس را ارتقا دهیم.
معاون پارلمانی رئیسجمهور ادامه داد: خوشبختانه با تلاش همکاران من در معاونت امور پارلمانی، سه نفر از وزرایی که در مجلس قبل نتوانستند رأیاعتماد بگیرند، در این مجلس رأی آوردند و همچنین استمرار رأی اعتماد مجلس به آقای آخوندی نیز یکی دیگر از جلوههای اعتماد مجلس به دولت بود.
وی افزود: همچنین تصویب قانون احکام برنامه، تصویب بودجه ۹۶ و تصویب اصلاح قانون بودجه ۹۵ را میتوان از دیگر جلوههای همکاری دولت و مجلس در زمان من نام برد.
معاون پارلمانی رئیسجمهور ضمن سپاسگزاری از مجلس برای تعامل با دولت گفت: این همکاری و همراهیها هر روز رو به افزایش است و رئیسجمهور نیز در زمانهای مختلف دیدارهایی با فراکسیون مجلس دارند که روز گذشته نیز با فراکسیون امید دیدار داشتند.
امیری همچنین در واکنش به خبر نامه ۸۰ نماینده به رئیسجمهور گفت: این نامه امضای ۸۰ نفر نداشت، بلکه ۸ نماینده این نامه را نوشته بودند که ما حق سؤال و نامه نوشتن را برای نمایندگان به رسمیت میشناسیم.
وی با تأکید بر اینکه سابقه آشنایی رئیسجمهور با رهبری به قبل از انقلاب برمیگردد، گفت: رئیسجمهور سالها نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی بوده است، بنابراین شناخت رهبری از رئیسجمهور و همچنین ولایتپذیری رئیسجمهور از مشی رهبری، پیشینه قبل از انقلاب دارد.
معاون پارلمانی رئیسجمهور همچنین خبرهایی مبنی بر جمعآوری امضا برای استیضاح دو تن از وزیران گفت: سؤال، تذکر و استیضاح حق نمایندگان است، دولت تدبیر قانونمندار است؛ بنابراین بحث جمعآوری استیضاح برای وزرا بیشتر بحث منطقهای و محلی است که وزیر مربوطه نیز به آن نمایندگان پاسخ خواهند داشت.
وی در خصوص لایحه شهروندی گفت: ما آیندهپژوهی تقنینی در مورد حقوق شهروندی را آغاز کردهایم تا تبدیل به لایحه شود.
امیری همچنین درباره چرایی عدم پیگیری حقوقی تخریب کنندگان دولت گفت: هفته گذشته از من درباره یک نماینده سوال شد اما یک رسانه و یک روزنامه نقل کرده بودند که دولت از منتقدان شکایت می کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد :دولت از هیچ منتقدی شکایت نکرده و نمی کند، رییس جمهور هم بارها خواستار نقد شده اند اما هرگونه فعل یا رفتار شخصی جنبه مجرمانه داشته باشد، معاونت حقوقی به خاطر دفاع از چند میلیون کارمند، چاره ای جز شکایت ندارد.
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