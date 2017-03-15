سامانه مجازی پنجره واحد سرمایه گذاری درکردستان آغاز بکارکرد

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه مجازی پنجره واحد سرمایه گذاری کردستان امروزچهارشنبه در دومین جلسه شورای دستگاه های نظارتی و پنجره واحد سرمایه گذاری که با حضور استاندار کردستان، رییس کل دادگستری استان و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، آغاز به کار کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان در این جلسه گفت: یکی از مصوبات نخستین جلسه دستگاه های نظارتی و پنجره واحد سرمایه گذاری استان که در خردادماه امسال تشکیل شد، راه اندازی سامانه مجازی پنجره واحد سرمایه گذاری علاوه بر وجود سامانه حقیقی پنجره واحد بود.

حسین دهقانی عنوان کرد: این سامانه در شهریور ماه امسال خریداری شد و اکنون در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان نصب شده است.

وی با اشاره به اینکه با راه اندازی این سیستم دیگر نیازی به مراجعه حضوری سرمایه گذاران به مرکز خدمات یا دستگاه های اجرایی نیست، بیان کرد: در طول سه، چهار ماه اخیر فرایندهای سرمایه گذاری موجود در دستگاه های اجرایی مختلف در سامانه بار گذاری شده است.

وی با اشاره اینکه به اینکه برای راه اندازی این سیستم ۱۰۰ ها نفر ساعت کار کار شناسی انجام شده است، اضافه کرد: اکنون این سیستم آماده بهره برداری است و براساس مصوبه امروز این جلسه، از این به بعد تمام سرمایه گذاران باید از طریق سامانه مجازی اقدام به سرمایه گذاری دراستان کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان نظارت بر صدور مجوزها و پاسخ به استعلامات در زمان مقرر قانونی یک ماهه و جلوگیری از مراجعه مستقیم سرمایه گذاران به دستگاه های اجرایی را از اهداف راه اندازی این سیستم ذکر کرد.

دهقانی با اشاره به اینکه یکی از بندهای مورد تاکید در سیاست های اقتصاد مقاومتی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد است، گفت: این پنجره واحد و این سامانه مجازی اقدامی در راستای شفافیت و انضباط مالی در ارتباط با پاسخگویی استعلامات و صدور مجوزها است و بی شک این حرکت موجب کاهش مفاسد احتمالی خواهد شد.

وی عنوان کرد: این سامانه به گونه ای طراحی شده که به دستگاه های نظارتی امکان رصد عملکرد دستگاه های اجرایی در زمینه سرمایه گذاری را داده شده است.

وی با اشاره به اینکه ایجاد این سامانه مبنای قانونی دارد، افزود: بر اساس ماده ۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۶ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید دستگاه ها مکلف اند که بحث استعلامات و مجوزهای سرمایه گذاری را از طریق سامانه مجازی پیگیری کنند.