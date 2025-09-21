به گزارش خبرنگار مهر، در اجرای دستور ریاست عالی سازمان بازرسی کل کشور و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری پیرامون شعار سال، «قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایهگذاری و تولید» صبح یکشنبه در استان کردستان بهطور رسمی تشکیل شد و نخستین جلسه کاری خود را با حضور مدیران دستگاههای اجرایی برگزار کرد.
بازرسکل استان کردستان، در این جلسه با تاکید بر لزوم آسیبشناسی دقیق در حوزه تولید و سرمایهگذاری اظهار داشت: شناسایی مشکلات زیرساختی و بروکراسیهای مزاحم یکی از اقدامات بنیادین قرارگاه خواهد بود و هدف اصلی، تسهیل و تسریع در روندهای مرتبط با سرمایهگذاری و تولید در سطح استان است.
وی ضمن تبیین مأموریتهای این قرارگاه نظارتی خاطرنشان کرد: با همکاری جدی مدیران اجرایی و نگاه جهادی به مسئله تولید، امیدواریم تا پایان سال، مشکلات بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی و طرحهای سرمایهگذاری در استان مرتفع شود.
بازرسکل استان کردستان همچنین با اشاره به نقش نظارتی این قرارگاه در ارزیابی عملکرد دستگاهها گفت: دستگاههایی که در اجرای مصوبات قرارگاه و رفع موانع تولید عملکرد مطلوبی داشته باشند، به عنوان دستگاه برتر به سازمان بازرسی کل کشور، وزارتخانههای مرتبط و استانداری معرفی خواهند شد.
هواسی بر لزوم پیگیری مصوبات تأکید کرد و گفت: جلسات این قرارگاه نباید صرفاً تشریفاتی باشد، بلکه انتظار میرود هر مصوبه تا زمان تحقق کامل، بهصورت مستمر و مستند پیگیری شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت اطلاعرسانی فعالیتهای قرارگاه اشاره کرد و افزود: اطلاعرسانی شفاف و مستمر به مردم و فعالان اقتصادی باید از سوی دستگاههای اجرایی انجام شود و همچنین استفاده از ظرفیت رسانهها میتواند موجب افزایش آگاهی عمومی و مشارکت بیشتر سرمایهگذاران در طرح مسائل و دریافت حمایتهای لازم شود.
در ادامه این نشست، بررسی و رسیدگی به مشکلات چند واحد تولیدی شامل مرغداریها، جایگاههای سوخت، واحدهای خانه فرش و برخی صنوف دیگر در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد راهکارهای عملیاتی برای رفع این موانع تدوین و اجرایی شود.
قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایهگذاری و تولید، در چارچوب سیاستهای کلان قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور، به منظور هموارسازی مسیر سرمایهگذاری و رونق تولید در کردستان تشکیل شده است و جلسات آن بهصورت منظم و با رویکرد حلمسأله برگزار خواهد شد.
