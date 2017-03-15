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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۵۲

با تاکید بر پایبندی به تصمیمات جمعی؛

ضرغامی رسماً نامزدی خود را برای ریاست جمهوری ۹۶ اعلام کرد

ضرغامی رسماً نامزدی خود را برای ریاست جمهوری ۹۶ اعلام کرد

رئیس اسبق سازمان صدا و سیما، رسما حضور خود را در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عزت الله ضرغامی رئیس اسبق رسانه ملی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، با انتشار پستی در صفحه شخصی خود، رسما نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام و بر پایبندی به تصمیم جمعی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی تاکید کرد.

در پست ضرغامی آمده است:

«با انگیزه اصلاح مدیریت کلان کشور و پاسخ به مطالبات شرافتمندانه مردم و حل مشکلات آنان، دعوت جبهه مردمی انقلاب برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ را پذیرفتم و پایبندی به عقل و تصمیم جمعی آنان را لازمه موفقیت می دانم.»

کد مطلب 3933639

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    نظرات

    • هادی IR ۲۱:۰۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
      0 0
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      اگه قرار باشه مثل ریاستش بر صدا وسیما عمل کنه که یک سازمان خنثی و دارای عدم چابکی در مقابله با جنگ فرهنگی وخسته کننده برای بیننده ها به درد نمیخوره
    • م IR ۱۱:۰۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۶
      0 0
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      بعد از آقای ضرغامی ، صدا و سیما دو رئیس عوض کرده و آنها هنوز نتوانسته‌اند تبعات اشتباهات مدیریت ضرغامی را جبران کنند. اکنون آقای ضرغامی می‌خواهند در مدیریت کشور تحول ایجاد کنند. واقعا جای تعجب است.
    • ایرانی IR ۱۱:۱۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۶
      0 0
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      کشور را هم میخواهد مثل صدا و سیما اداره کند؟

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