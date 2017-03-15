ضرغامی رسماً نامزدی خود را برای ریاست جمهوری ۹۶ اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عزت الله ضرغامی رئیس اسبق رسانه ملی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، با انتشار پستی در صفحه شخصی خود، رسما نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام و بر پایبندی به تصمیم جمعی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی تاکید کرد.

در پست ضرغامی آمده است:

«با انگیزه اصلاح مدیریت کلان کشور و پاسخ به مطالبات شرافتمندانه مردم و حل مشکلات آنان، دعوت جبهه مردمی انقلاب برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ را پذیرفتم و پایبندی به عقل و تصمیم جمعی آنان را لازمه موفقیت می دانم.»