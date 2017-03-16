بوستان «رادیو» در کرمان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار کرمان چهارشنبه شب در آیین افتتاح بوستان «رادیو» با بیان اینکه این بوستان برای قدردانی از دست اندرکاران رادیو کرمان که پل ارتباطی شهرداری و شهروندان کرمانی هستند به نام «رادیو» نامگذاری شده است، گفت:‌ بوستان رادیو با امکانات رفاهی چون سکوهای اقامتی، وسایل بازی، فضای سبز و مبلمان شهری، میزبان شهروندان و مسافران نوروزی است.

علی بابایی با اشاره به برنامه «۱۰ شب، ۱۰ افتتاح» شهرداری اظهار داشت: سرانه‌ فضای سبز در منطقه‌ چهار، ۳۰ متر و در منطقه‌ دو، سه متر است که برای افزایش سرانه‌ فضای سبز در این منطقه، ساخت ۱۰ پارک در دستور کار قرار گرفت.

وی از افتتاح بوستان «فیروزه» به مساحت دو هزار و ۵۰۰ متر مربع در شب گذشته خبر داد و تصریح کرد: با ساخت بوستان‌های فیروزه، رادیو، کتاب، تمدن، حرکت، مالیات، بیهقی، حجاج و آب‌نمای موزیکال در منطقه، بخشی از خلا فضای سبز این منطقه جبران شده است.

بابایی با اشاره به پروژه‌های عمرانی در حال اجرا در شهر کرمان، تصریح کرد: شهرداری کرمان ساخت ۲۰ بوستان را در نقاط مختلف شهر برنامه‌ریزی کرده که ۱۳ بوستان تا عید نوروز به بهره‌برداری می‌رسد.