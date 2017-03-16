  1. استانها
  2. کرمان
۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۰۰

با حضور شهردار کرمان؛

بوستان «رادیو» در کرمان افتتاح شد

بوستان «رادیو» در کرمان افتتاح شد

کرمان - دومین بوستان از بوستان‌های جدید در منطقه‌ دو شهر کرمان با حضور شهردار کرمان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار کرمان چهارشنبه شب در آیین افتتاح بوستان «رادیو» با بیان اینکه این بوستان برای قدردانی از دست اندرکاران رادیو کرمان که پل ارتباطی شهرداری و شهروندان کرمانی هستند به نام «رادیو» نامگذاری شده است، گفت:‌ بوستان رادیو با امکانات رفاهی چون سکوهای اقامتی، وسایل بازی، فضای سبز و مبلمان شهری، میزبان شهروندان و مسافران نوروزی است.

 علی بابایی با اشاره به برنامه «۱۰ شب، ۱۰ افتتاح» شهرداری اظهار داشت: سرانه‌ فضای سبز در منطقه‌ چهار، ۳۰ متر و در منطقه‌ دو، سه متر است که برای افزایش سرانه‌ فضای سبز در این منطقه، ساخت ۱۰ پارک در دستور کار قرار گرفت.

 وی از افتتاح بوستان «فیروزه» به مساحت دو هزار و ۵۰۰ متر مربع در شب گذشته خبر داد و تصریح کرد: با ساخت بوستان‌های فیروزه، رادیو، کتاب، تمدن، حرکت، مالیات، بیهقی، حجاج و آب‌نمای موزیکال در منطقه، بخشی از خلا فضای سبز این منطقه جبران شده است.

بابایی با اشاره به پروژه‌های عمرانی در حال اجرا در شهر کرمان، تصریح کرد: شهرداری کرمان ساخت ۲۰ بوستان را در نقاط مختلف شهر برنامه‌ریزی کرده که ۱۳ بوستان تا عید نوروز به بهره‌برداری می‌رسد.

کد مطلب 3933975

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها