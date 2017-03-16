ناوهای ایرانی و پاکستانی مانور مشترک برگزار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ارتش، امیر دریادار دوم حسین آزاد فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش گفت: پس از پایان حضور ناوگروه نیروی دریایی پاکستان در منطقه یکم نیروی دریایی راهبردی ارتش، تمرین مشترک دریایی بین نیروهای دریایی ارتش دو کشور ایران و پاکستان با شرکت ناوشکن جماران به همراه یک فروند ناو موشک انداز و یک بالگرد از جمهوری اسلامی ایران و ناوشکن تیپ سلطان به همراه ناوچه موشک انداز جرأت و یک بالگرد از نیروی دریایی پاکستان در دریای عمان برگزار شد.

وی افزود: در این تمرین مشترک عملیات‌های مختلفی از جمله نقل و انتقال هوایی، نقل و انتقالات دریایی و تبادل عمودی متقابل بین یکانهای هوادریا و ناوهای پاکستانی و بالعکس با موفقیت و درخشش یکان های کشورمان در محدوده ای از شرق تنگه هرمز تا دریای عمان اجرا شد.

دریادار دوم آزاد خاطرنشان کرد: این تمرین های مشترک با حضور ۸۰۰ نفر از کارکنان نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی پاکستان صورت گرفت.

براساس این گزارش، ناوگروه نیروی دریایی پاکستان سه روز پیش در منطقه یکم نیروی دریایی ارتش پهلو گرفت و کارکنان آن در طول مدت اقامت ضمن برگزاری جلسات مشترک و دید و بازدید از اماکن فرهنگی و سیاحتی و با مقامات عالی استان هرمزگان دیدار کردند.

گفتنی است در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ نیز ناوگروه پاکستان از ایران بازدید داشته و این بازدید هم در راستای ابلاغ پیام های صلح و دوستی و تقویت روابط دو جانبه بین دو کشور ایران و پاکستان است.

این پنجمین ناوگروهی است که امسال در منطقه یکم پهلو می گیرد و به مدت سه روز در منطقه حضور دارد، پیش از این هم ناوگروه‌هایی از ارتش پاکستان، هند، ایتالیا، روسیه در منطقه یکم پهلو گرفته بودند.

ایران و پاکستان از همکاری های گسترده و منظمی درحوزه نیرو دریایی برخوردارند و ناوگروه های دو کشور به طور منظم و هر سال چند بار، در بنادر یکدیگر با پیام حُسن نیت پهلو می گیرند.

پاکستان ماه گذشته میزبان رزمایش بزرگ دریایی چندملیتی با عنوان 'امان ۱۷' بود که هیاتی از نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان هیات ناظر در این رزمایش حضور داشت.

در مهر ماه سال جاری، همزمان با هفته دفاع مقدس، ناوگروه ارتش جمهوری اسلامی ایران متشکل از چهار فروند از رزم ناوهای نیروی دریای ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح روز سه شنبه با 'پیام دوستی و حُسن نیت'، در بندر کراچی پاکستان پهلو گرفت.

اواخر فروردین ماه سال جاری نیز به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، یک ناوگروه نیروی دریایی پاکستان به مدت چهار روز در بندر عباس پهلو گرفته بود و رزمایش مشترک یک روزه با ناوهای ایرانی انجام داد.