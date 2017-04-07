به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، آرنولد شوارتزنگر با حضور در شبکه سی‌ان‌ان گفت: من جمهوریخواه ترامپی نیستم و به همین دلیل هم به او رای ندادم.

شوراتزنگر که چهارشنبه شب در برنامه تلویزیونی سی‌ان‌ان شرکت کرده بود گفت توییت‌ها و نظرات دونالد ترامپ که متوجه وی شده برای او اهمیتی ندارد.

وقتی ون جونز مجری برنامه از شوارتزنگر درباره حرف‌های اخیر ترامپ درباره حضور او در برنامه «کارآموز سلبریتی» سوال کرد، آرنولد گفت: من پوست کلفتم. این حرف‌ها مرا اذیت نمی‌کند. اینها خیلی خنده‌دار است. این برنامه یک سوم مخاطبش را از دست داده چون آنها این نمایش را بایکوت کردند و این کار را کردند چون تو تهیه کننده‌اش آقای دونالد ترامپ بود.

آرنولد افزود: آگهی‌دهندگان از این برنامه رفتند، مخاطبان رفتند. من هم وسط این ماجرای سیاسی گیر افتادم.

جونز در ادامه از شوارتزنگر سوال کرد که کدام جمهوریخواهان الهام‌بخش او بوده‌اند تا وارد دنیای سیاست شود و او در جواب گفت همیشه رهبران این حزب چون رونالد ریگان را تحسین می‌کرده و در ادامه خیلی واضح گفت: اما من جمهوریخواه ترامپی نیستم، برای همین هم به او رای ندادم.

دشمنی بین رییس جمهور و فرماندار سابق کالیفرنیا از آنجا بالا گرفت که ترامپ دست به مسخره کردن شوارتزنگر زد و گفت اجرای او باعث شده تا مردم از این برنامه شوی تلویزیونی که زمانی ترامپ مجری‌اش بود، روی برگرداندند. وی همچنین گفته بود شوارتزنگر داوطلبانه از این برنامه بیرون نرفت بلکه او را اخراج کردند. رییس جمهوری آخرین بار ماه پیش توییت کرد: او برای کسب میزان پایین مخاطب اخراج شد نه توسط من.

شوراتزنگر در این برنامه تلویزیونی همچنین به مبحث حذف بودجه تولید برنامه‌های پس از مدرسه کودکان هم اشاره کرد. وی که همین ماه ترامپ را به این منظور سرزنش کرده بود، در این مصاحبه نیز گفت حق نداریم از حق بچه‌ها بزنیم و حق نداریم پولی را که مخصوص کودکان تعریف شده به امور دیگر تخصیص بدهیم. وی گفت: برداشتن ۱.۲ میلیارد دلار از بودجه کودکان به معنی بزرگ کردن آمریکا نیست.

فرماندار سابق کالیفرنیا درباره دوستی‌اش با ترامپ هم گفت: دوستی ما مربوط به خیلی وقت پیش است اما دلیل نمی‌شود من به او رای بدهم. من به هر کس که می‌توانستم هم گفتم به او رای ندهند.

وی افزود: وقتی ترامپ برنده انتخابات شد به او گفتم تبریک می‌گویم حالا شما رییس جمهور ما هستی. من همین را به اوباما هم گفته بودم.