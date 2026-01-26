ورود ۱۲ حلقه چاه گازی جدید به مدار تولید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی حفاری ایران، مرتضی فولادی شنبه (پنجم بهمن) با اشاره به امضای قرارداد حفاری ۳۲ حلقه چاه گازی در سال ۱۴۰۱ با شرکت نفت مناطق مرکزی ایران اظهار کرد: این قرارداد که از سال ۱۴۰۲ وارد مرحله اجرا شده است، تاکنون منجر به حفاری، تکمیل و بهره‌برداری از ۱۲ حلقه چاه شده که نقش مؤثری در تأمین گاز مورد نیاز کشور، به‌ویژه در روزهای سرد سال داشته است.

وی با بیان اینکه در چارچوب این قرارداد که شامل حفاری، تعمیر و تکمیل چاه‌های گازی در حوزه عملیاتی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران است، هشت دستگاه حفاری در هفت میدان گازی در شمال شرق، جنوب غرب و جنوب کشور استقرار یافت، افزود: هم‌اکنون عملیات حفاری هشت حلقه چاه در دست اجراست که حداقل دو حلقه آن تا پایان سال تکمیل می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران درباره حفاری در میدان‌های توس و خانگیران در استان خراسان رضوی اظهار کرد: در توس حفر چهار حلقه چاه با کاربست دکل‌های ۶۸ و ۹۱ فتح در دستور کار بود که دو حلقه چاه با به‌کارگیری دکل ۶۸ تکمیل و این دکل به موقعیت میدان نفتی دانان در استان ایلام انتقال یافت و دکل حفاری ۹۱ نیز پس از تکمیل یک حلقه چاه در حال حفاری چاه چهارم در این منطقه است که قبل از پایان امسال به پایان می‌رسد.

فولادی بیان کرد: در میدان بابا قیر در استان کرمانشاه نیز با کاربست دکل حفاری ۵۴ فتح یک حلقه چاه حفر و تکمیل شد و این دکل برای حفر یک حلقه چاه در میدان مختار در استان کهگیلویه و بویر احمد به این موقعیت انتقال یافت و اکنون در حال حفاری است.