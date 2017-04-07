ابتکار مذاکرات آستانه تاثیرات مثبتی در سوریه داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت خارجه روسیه، گاتیلوف روز پنجشنبه در نشست سوریه در بروکسل گفت: مذاکرات آستانه با همکاری های مسکو، تهران و آنکارا با موضوعات مهم در دستور کار، جریان دارد.

وی ادامه داد: در جریان چند دور نشست آستانه، محورهای مهمی مانند تحکیم نظام آتش بس در سوریه مورد بررسی قرار گرفت و با این ابتکار مذاکرات ژنو هم از سرگرفته شد.

گاتیلوف همچنین گفت: در طول سال ها مناقشه سوریه، مسائل زیادی انباشته شده و اعتمادی بین طرف ها وجود ندارد. اکنون هدف این است که سوری ها به توافق پیش بینی شده در قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل از جمله مبارزه با تروریسم برسند.

وی در پایان تاکید کرد: اطمینان داریم که حل مسائل انسانی سوریه بدون برطرف شدن مشکلات این کشور ناممکن است. استفاده از این مساله برای وارد کردن فشار پذیرفتنی نیست، زیرا مسائل انسانی باید غیرسیاسی حل شود.

