جزئیات خرید اینترنتی کتب درسی سال تحصیلی آینده اعلام شد

حسین طلایی زواره در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آغاز ثبت نام اینترنتی کتب درسی گفت: ثبت نام الکترونیکی کتب درسی دورههای دوم تا ششم و پایه پیش دانشگاهی از روز شنبه ۱۹ فروردین ماه سال ۹۶ از طریق سامانه الکترونیک www.irtextbook.com انجام میگیرد.
وی افزود: برای پایه اول پس از اینکه دانش آموزان در مدرسه ثبت نام و اطلاعات آنان در سامانه سناد وارد شد به صورت اینترنتی ثبت نام کتب درسی آنان در سامانه مذکور انجام میگیرد.
معاون سازمان پژوهش برنامهریزی تصریح کرد: امسال دانش آموزان شاخه فنی و حرفهای و کتابهای تکمیلی دانش آموزان سمپاد نیز به صورت اینترنتی صورت میگیرد که در تیرماه اطلاعرسانی میشود.
طلایی زواره گفت: دانش آموزان متوسطه اول و دوم به جز پیش دانشگاهی و شاخه فنی و حرفهای باید کتابهای درسی خود را از کتاب فروشیها خریداری کنند.
وی بیان کرد: دانش آموزان میتوانند با وارد کردن شماره دانش آموزی یا کد ملی و شماره سریال شناسنامه خود نسبت به پرداخت وجه کتب اقدام و کد پیگیری دریافت کنند و پس از آغاز سال تحصیلی با ارائه کد پیگیری به مدرسه کتابهای درسی را دریافت کنند.
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