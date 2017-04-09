دستور کار جلسات هفته جاری شورای نگهبان

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود نوشت که شورای نگهبان در چهارشنبه این هفته تشکیل جلسه خواهد داد که مصوبات ارسالی برای بررسی عبارتند از:

_ مصوبات مجلس شورای اسلامی

_ لایحه تشکیل هیأت‌های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح.

انتخابات

_ بحث و بررسی مسائل انتخاباتی.

_ مصوبات هیأت وزیران

_ اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران.

_ استفساریه شرعی _ نامه‌های دیوان عدالت اداری

_ نامه حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محمدحسین اشعری عضو هیأت امنا صندوق ذخیره علوی؛ در خصوص بعضی مواد اساسنامه نمونه صندوق‌های قرض‌الحسنه چند شعبه‌ای

مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

_ نامه دیوان عدالت اداری، به‌شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن؛ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ اصلاحی بند (الف) ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شماره ۸۵۳۰۱/ت ۵۰۹۳۶ هـ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۳، ازطرف شرکت شهر صنعتی کرمانشاه(سهامی خاص).

نامه دیوان عدالت اداری، به‌شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن؛ بند «ت» ماده ۱۸ مصوبه منابع تأمین درآمد شهرداری خوی در سال ۱۳۹۴، از طرف آقای مهدی حسین‌قلیلو.

_ نامهدیوان عدالت اداری، به‌شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن؛ ماده ۲۸ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰-۱۹/۷/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، از طرف آقای مسعود ایزانلو. (وصول ۱۴/۰۵/۱۳۹۵) (قبلاً ارسال شد)

_ نامه دیوان عدالت اداری، به‌شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن؛ تبصره ذیل بند ۱ دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱/۸/۱۳۵۸ (موضوع ماده ۱۱ تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت ۳۷۱۱۰ هـ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۶ هیأت وزیران)، از طرف آقای سیدمجتبی

_ نامه دیوان عدالت اداری، به‌شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن؛ بخشنامه شماره ۲۸۰۵۷/۹۳/۴/۰۶۹۷- ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ معاون اول رئیس جمهور، از طرف آقای راشد ساوالانیان.

_ نامه دیوان عدالت اداری، به‌شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن؛ نامه شماره ۱۷۲۰/۱۰ مورخ ۲/۲/۱۳۹۳ و نامه شماره ۲۳۳۰/۳۲ – ۹/۲/۱۳۹۲ سازمان خصوصی سازی، از طرف آقای احمدرضا جهان اندیش به وکالت از آقایان ناصر دوانی - جلیل رسایی - حمیدرضا اصل - محمدحسن خلت و عبدالرضا اعتمادی.

_ نامه دیوان عدالت اداری، به‌شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن؛ بند ۱۶ دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰ – ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی

_ نامه دیوان عدالت اداری، به‌شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن؛ ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۰ وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت دادگستری، از طرف آقای امید محمدی.

_ نامه دیوان عدالت اداری، به‌شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن؛ بند ۱-۱- ۵ طرح تفصیلی شهر اصفهان، از طرف آقای عبداله نوروزی.