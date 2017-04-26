پوستر جهانی فیلم سینمایی «انزوا» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تازه ترین پوستر فیلم سینمایی «انزوا» به کارگردانی مرتضی علی عباس عباس میرزایی با طرحی از علی فرآورده رونمایی شد.

فیلم سینمایی «انزوا» پس از نمایش در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در بخش بازار سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر نیز به نمایش در آمد.

امیرعلی دانایی، نادر فلاح، علی استادی، سیامک صفری، بهنوش بختیاری، اندیشه فولادوند، شقایق فراهانی، جمشید هاشم پور، همایون ارشادی، مهران رجبی، لیندا کیانی، امید روحانی، وحید نفر و لعیا عباس میرزایی در فیلم سینمایی «انزوا» به ایفای نقش پرداخته اند.

همچنین کیمیا ملایی، علی علیخانی، ملیکا پارسا، متین پارسا باران عبیری، آرسس سالمی، مهرداد روزبهانی و ارمیاحسین پور نیز هشت بازیگر کودک «انزوا» را تشکیل داده اند.

در خلاصه داستان «انزوا» به قلم احمد رفیع زاده و مرتضی علی عباس میرزایی آمده است: زهره در راه منزل احساس می کند کسی او را تعقیب می کند. او فرار می کند و همین عامل باعث می شود تا او در یک سانحه تصادف فوت کند. پرویز همسر زهره بعد از ۶ سال، برای اولین بار، با ضمانت رییس زندان به مدت ۷۲ ساعت به مرخصی می رود تا زهره را دفن کرده و در مراسمش شرکت کند، اما او دغدغه اش چیز دیگری است... .