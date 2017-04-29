«مالاریا» در شانگهای

جشنواره بین‌المللی فیلم شانگهای که از مهم‌ترین جشنواره‌های آسیا و از جشنواره‌های درجه الف جهان محسوب می‌شود، از ۱۷ تا ۲۶ ژوئن برگزار می‌شود.

«مالاریا» تاکنون در جشنواره های «ونیز»، «بوسان»، «ورشو»، «شیکاگو»، «ترتیو میله نینو»، «استکهلم»، «تایپه»، «گوا» و «فوروم دز» و ... به نمایش درآمده و توانسته از جشنواره «ورشو» جایزه بزرگ بهترین فیلم را نصیب خود کند. این فیلم همچنین برنده جایزه بهترین فیلم فستیوال بلگراد ۲۰۱۷ بوده است‌.