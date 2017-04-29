۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۸:۳۱

هفدهمین حضور جهانی رقم خورد

«مالاریا» در شانگهای

جشنواره شانگهای چین میزبان فیلم «مالاریا» ساخته پرویز شهبازی از ایران خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «مالاریا» به کارگردانی پرویز شهبازی و تهیه کنندگی مسعود ردایی در هفدهمین حضور بین المللی خود در بخش غیررقابتی بیستمین فستیوال بین المللی شانگهای شرکت می کند.

جشنواره بین‌المللی فیلم شانگهای که از مهم‌ترین جشنواره‌های آسیا و از جشنواره‌های درجه الف جهان محسوب می‌شود، از ۱۷ تا ۲۶ ژوئن برگزار می‌شود.

«مالاریا» تاکنون در جشنواره های «ونیز»، «بوسان»، «ورشو»، «شیکاگو»، «ترتیو میله نینو»، «استکهلم»، «تایپه»، «گوا» و «فوروم دز» و ... به نمایش درآمده و توانسته از جشنواره «ورشو» جایزه بزرگ بهترین فیلم را نصیب خود کند. این فیلم همچنین برنده جایزه بهترین فیلم فستیوال بلگراد ۲۰۱۷ بوده است‌.

