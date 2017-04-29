«مالاریا» در شانگهای

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «مالاریا» به کارگردانی پرویز شهبازی و تهیه کنندگی مسعود ردایی در هفدهمین حضور بین المللی خود در بخش غیررقابتی بیستمین فستیوال بین المللی شانگهای شرکت می کند.
جشنواره بینالمللی فیلم شانگهای که از مهمترین جشنوارههای آسیا و از جشنوارههای درجه الف جهان محسوب میشود، از ۱۷ تا ۲۶ ژوئن برگزار میشود.
«مالاریا» تاکنون در جشنواره های «ونیز»، «بوسان»، «ورشو»، «شیکاگو»، «ترتیو میله نینو»، «استکهلم»، «تایپه»، «گوا» و «فوروم دز» و ... به نمایش درآمده و توانسته از جشنواره «ورشو» جایزه بزرگ بهترین فیلم را نصیب خود کند. این فیلم همچنین برنده جایزه بهترین فیلم فستیوال بلگراد ۲۰۱۷ بوده است.
نظر شما