به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه بسیج کارمندان استان کرمانشاه امروز دوشنبه با حضور رئیس کل دادگستری استان، مدیرعامل پالایشگاه نفت کرمانشاه، مسئول بسیج کارمندی استان و برخی از مدیران ارشد دستگاه های اجرایی به مناسبت سالروز میلاد امام حسین(ع) و تبریک روز پاسدار با فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) دیدار کردند.

سردار بهمن ریحانی، فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه در این دیدار گفت: پاسدار بودن به اعتقادات محکم و عمل به اعتقادات است که در این میان مجموعه کارمندان و مدیران بسیجی استان نیز منتسب به پاسداری هستند.

وی بر پیروی از سیره ابا عبدالله الحسین(ع) تاکید کرد و گفت: همه باید از امام حسین(ع) به عنوان پیشوای آزادگان پیروی کنیم چرا که ایشان تمام قد از دین خدا پاسداری کردند.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه پاسدار بودن را تنها پوشیدن لباس سبز پاسداری ندانست و گفت: شرط پاسدار بودن تنها پوشیدن لباس سبز نیست.

کشتی نجات امام حسین(ع) سریعتر و وسیعتر است

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه نیز در این دیدار گفت: بر اساس روایات کشتی نجات امام حسین(ع) سریعتر و وسیعتر از سایر ائمه اطهار(ع) است.

حجت الاسلام اسماعیل قبادی اظهار داشت: درباره حضرت سید الشهدا(ع) ۲۵ مورد استثنا ذکر شده است که از این میان خوردن تربت مطهر ایشان است.

وی ادامه داد: خوردن تربیت سایر ائمه اطهار(ع) حرام بوده و این در حالی است که خوردن تربت امام حسین(ع) مستحب است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه نام امام حسین(ع) به عنوان روز پاسدار را افتخاری برای پاسداران خواند و گفت: حضور امروز ما در سپاه به نیت گرامیداشت خون شهدای پاسدار و ارج گذاردن به پاسداران امروز است.

سپاه هرگز از راه مستقیم منحرف نشد

رئیس دادگستری استان کرمانشاه نیز در این دیدار گفت: همه افرادی که وارد سپاه شده اند از روز نخست به نیت شهادت ورود کرده اند.

دکتر محمد رضا عدالتخواه اظهار داشت: پاسداری از ارزشهای اسلام و انقلاب اسلامی تنها مختص نیروهای ویژه ای به نام سپاه نیست بلکه همه آزادگان باید از کیان اسلام و آرمانهای انقلاب اسلامی دفاع کنند چه اینکه شجره طیبه نیز از دل همین مضمون برآمده است.

رئیس دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به سخن امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «ای کاش من هم پاسدار بودم» گفت: در این جمله امام راحل(ره) معنایی عظیم نهفته است.

وی تاکید کرد: از ابتدای تشکیل سپاه پاسداران تاکنون سپاه از راه مستقیم خود منحرف نشد و هیچ گونه تزلزلی نداشته است.

عدالتخواه افزود: وجود سپاه برای حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی است و مادامی که انقلاب هست باید سپاه نیز از آن حراست کند.

وی با اشاره به اینکه هنگامی که سپاه نوپا بوده کمبود کفش و لباس های نظامی و تجهیزات وجود داشته است، گفت: امروزه این مجموعه عظیم در اوج قدرت و اقتدار خود قرار دارد که میوه شیرین این قدرت برقراری امنیت پایدار است.

رئیس دادگستری استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: امروزه بر خلاف سایر کشورهای مدعی امنیت، تنها در کشور ما امنیت پایدار حاکم است و با وجود جنگ ها و درگیری های موجود در کشورهای دیگر، دشمن نتوانسته تهدیدی برای ما باشد.

عدالتخواه گفت: افرادی که وارد سپاه شده اند از روز نخست به نیت شهادت ورود کرده اند؛ البته شماری از پاسداران به مقام شهادت نائل شده اند که ما باید قدردان این پاسداران باشیم.

رئیس دادگستری استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: بسیج باید همیشه آماده مقابله با تهدیدهای سخت و نرم دشمن باشد و هوشیاری خود را حفظ کند.

افتتاح فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس دستاورد عظیم سپاه است

مدیر عامل شرکت پالایشگاه نفت استان کرمانشاه، نیز در این دیدار افتتاح فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس را دستاورد عظیم سپاه دانست.

صید محمد جمشیدی با اشاره به اینکه سپاه تنها در بعد موشکی فعالیت نداشته بلکه در سایر عرصه ها نظیر نیروگاه ها، راه و شهرسازی و سد سازی ها نیز اقدامات قابل توجهی انجام داده اظهار داشت: افتتاح فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس نوعی جهاد اقتصادی و دستاورد عظیم سپاه است.

مدیر عامل شرکت پالایشگاه نفت استان کرمانشاه با بیان اینکه ۸۰ درصد طراحی این پالایشگاه داخلی بوده عنوان کرد: قرارگاه خاتم الانبیا(ص) در پارس جنوبی پیمانکار پروژه مذکور بوده است.

جمشیدی با اشاره به اینکه پس از افتتاح فازهای دو و سه این پالایشگاه کشور به خودکفایی و نیز صادرات بنزین می رسد گفت: با افتتاح این پالایشگاه ۱۲ میلیون لیتر بنزین به ظرفیت کشور افزوده می شود.

وی کیفیت بنزین این پالایشگاه را یورو ۴ و یورو ۵ اعلام و بیان کرد: همه باید برای تحقق شعار سال مبنی بر اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال کوشا باشیم.

لزوم تلاش برای حسینی بودن در عمل

مسئول بسیج کارمندان استان کرمانشاه خواستار تلاش همگانی برای حسینی بودن در عمل شد.

حمید رضا نادری نیز در این نشست، اظهار داشت: با حسین از یا حسین یک نقطه کم دارد ولی با حسین بودن کجا و یا حسین گفتن کجا؛ هگی باید در عمل پیرو خط امام حسین(ع) باشیم.

لازم به ذکر است، در پایان این مراسم پرچم مزین به نام سلام بر امام حسین(ع) و متبرک به ضریح ایشان از سوی مجموعه بسیج کارمندان استان به سردار ریحانی اهدا شد.