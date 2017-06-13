تشدید نظارت رمضانی بر بازار پردیس/با قاچاق کالا برخورد می شود

محمد حیدریان، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که گشت های مشترک نظارت بر اصناف در شهرستان پردیس به همراه اداره تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، مرکز بهداشت و درمان، اتاق اصناف و جهاد کشاورزی به صورت مرتب در این شهرستان برگزار می شود، افزود: تعداد این گشت ها در ماه مبارک رمضان افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: گاهی گشت های نظارتی بر اساس گزارشات و یا شکایات مردمی صورت می پذیرد.

رئیس بازرسی اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان پردیس اضافه کرد: در این گشت ها کالاهای آرایشی بهداشتی، محصولات کشاورزی، لوازم خانگی، تلفن همراه، مواد غذایی و خوراکی،ابزار آلات ،پوشاک ودیگر اقلام به طور مستمر در سطح شهرستان در مراکز عرضه عمده و خرده فروشی و همچنین مراکز نگهداری کالا مورد رصد قرار گرفته و با متخلفین وفق قانون قاچاق کالا برخورد خواهد شد.

حیدریان افزود: در حال حاضر از طریق برگزاری کلاس های آموزشی برای متقاضیان پروانه کسب، نسبت به آشنایی و شناخت کالای قاچاق اقدام می شود، از این رو انتظار می رود، مسئولین واحدهای صنفی از خرید و عرضه هرگونه کالای مشمول قاچاق خودداری کنند.

وی پدیده قاچاق کالا را یکی از آفت های تولید ملی دانست و گفت: هرگز نمی توانیم بپذیریم که در مراکز قانونی و مجوز دار کالاهایی غیرقانونی عرضه شود.