انتشار ترجمه«خورشید هنوز یک ستاره است»/پرواز از جامائیکا تا تهران

به گزارش خبرنگار مهر، «خورشید هنوز یک ستاره است» نوشته نیکولا یون توسط نشر نون منتشر شد. این رمان که با ترجمه فاطمه خسروی منتشر شده است چندین ماه در صدر پرفروش های بازار کتاب در جهان قرار داشته و به تازگی در قالب «منظومه داستان ترجمه» نشرنون به چاپ رسیده است.

خورشید هنوز یک ستاره است دومین رمان نیکولا یون است این نویسندة جامائیکایی که رمان اولش، نُه ماه جزو پرفروش‌های نیویورک تایمز بوده است. با این همه رمان «خورشید هنوز یک ستاره است» همچنان تا امروز جزو پرفروش‌های نیویورک تایمز و نامزد نهایی جایزة ملی کتاب آمریکا در سال ۲۰۱۶ است. و در سایت گودریدز نیز رتبه اول را از آن خود کرده است.

یون در جامائیکا به دنیا آمده و هم اکنون با خانواده‌اش در آمریکا سکونت دارد.

«خورشید هنوز یک ستاره است» رمانی‌ است که خواننده را به طرزی عجیب درگیر خود می‌کند. مخاطب این اثر در خط‌به‌خط آن می‌تواند عمیقاً معنای زندگی، عشق، تقدیر، آینده و سرنوشت را احساس کند.

فاطمه خسروی مترجم این اثر از بازیگران تئاتر است و پیش از این چندین اثر شاخص در حوزه های تئاتر و عکاسی از وی منتشر شده است.

در بخش هایی از این کتاب می خوانیم:

اگر بخواهید یک پای سیب را از اولِ اول درست کنید، اول باید کائنات را اختراع کنید. وقتی می‌گوید «از اولِ اول» یعنی از هیچ. یعنی از زمانی که دنیا هم وجود نداشت. به هر حال اگر شما بخواهید یک پای سیب را از هیچ درست کنید، باید با انفجار بزرگ و گسترش کائنات، نوترون‌ها، یون‌ها، اتم‌ها، سیاه‌چال‌ها، ستاره‌ها، ماه‌ها، جزر و مدهای اقیانوس، راه شیری، کره زمین، پیشرفت‌های بشری، دایناسورها و غیره آغاز کنید. باید آتش را اختراع کنید. به آب و خاک حاصلخیز نیاز دارید. به گاوها و افرادی نیاز دارید تا به آن‌ها شیر بدهند و باز به افراد بیشتری نیاز دارید که از شیر گاوها کره بگیرند. به گندم و نیشکر و درختان سیب نیاز دارید. به شیمی و زیست‌شناسی نیاز دارید. برای اینکه یک پای سیب عالی درست کنید، به هنر نیاز دارید. برای پای سیبی که بتواند برای نسل‌های بعدی دوام بیاورد، به دستگاه چاپ و انقلاب صنعتی و شاید حتی به یک شعر نیاز داشته باشید. برای درست کردن چیزی به سادگیِ یک پای سیب، باید همه این دنیای پهناور را بیافرینید. با عجله آماده شد تا سر ساعت به قرار روزانه کافه سر میدان برسد. از پنج‌سال پیش که دفتر کوچک بیمه تأسیس شده بود، هر روز صبح سه شریک برای نوشیدن یک فنجان قهوه در تراس کافه جمع می‌شدند. یکی از آن‌ها همسر سابقش آنجلا بود که جدایی تازه آن‌ها در این قرار معمول که ماندگار به‌نظر می‌آمد تغییری نداده بود.

«خورشید هنوز یک ستاره است» در ۳۵۲ صفحه و با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه توسط نشر نون به بازار کتاب راه پیدا کرده است.