۷ ملوان لنج باری از غرق شدن در خلیج فارس نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، محمد شکیبی نسب اظهار داشت: در پی اعلام اضطرار موتور لنج حادثه دیده که در مسیر دوبی به بندر امام خمینی در حرکت بود به مرکز جستجو و نجات دریایی عسلویه مبنی بر آبگرفتگی شدید و نیاز فوری به تخلیه آب، بلافاصله هماهنگی های لازم انجام و شناورهای ناجی ۱۸ و یدکش ماهان به منطقه اعزام شدند.

وی اضافه کرد: با رسیدن ناجی ۱۸ به موقعیت و تحویل پمپ تخلیه آب، به سرعت عملیات تخلیه آب از موتور لنج حادثه دیده آغاز شد و یدک کش ماهان نیز با قرار گرفتن در محل و به دلیل شدت آبگرفتگی پمپ تخلیه دوم را به کار گرفت اما پس از ساعت‌ها تلاش آبگرفتگی شناور غیرقابل مهار اعلام شد.

معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: پس از حصول اطمینان عوامل عملیاتی از نبود امکان نجات شناور، ناجی ۱۸ هر هفت خدمه موتور لنج غرق شده را در اسکله پارس بندر عسلویه تحویل عوامل مربوطه داد.