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۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۲۸

در مسیر دوبی - بندر امام خمینی؛

۷ ملوان لنج باری از غرق شدن در خلیج فارس نجات یافتند

۷ ملوان لنج باری از غرق شدن در خلیج فارس نجات یافتند

بوشهر - معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: هفت ملوان لنج باری از غرق شدن در خلیج فارس نجات یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، محمد شکیبی نسب اظهار داشت: در پی اعلام اضطرار موتور لنج حادثه دیده که در مسیر دوبی به بندر امام خمینی در حرکت بود به مرکز جستجو و نجات دریایی عسلویه مبنی بر آبگرفتگی شدید و نیاز فوری به تخلیه آب، بلافاصله هماهنگی های لازم انجام و شناورهای ناجی ۱۸ و یدکش ماهان به منطقه اعزام شدند.

وی اضافه کرد: با رسیدن ناجی ۱۸ به موقعیت و تحویل پمپ تخلیه آب، به سرعت عملیات تخلیه آب از موتور لنج حادثه دیده آغاز شد و یدک کش ماهان نیز با قرار گرفتن در محل و به دلیل شدت آبگرفتگی پمپ تخلیه دوم را به کار گرفت اما پس از ساعت‌ها تلاش آبگرفتگی شناور غیرقابل مهار اعلام شد.

معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: پس از حصول اطمینان عوامل عملیاتی از نبود امکان نجات شناور، ناجی ۱۸ هر هفت خدمه موتور لنج غرق شده را در اسکله پارس بندر عسلویه تحویل عوامل مربوطه داد.

کد مطلب 4012164

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