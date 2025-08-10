به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شکیبی‌نسب اظهار کرد: پس از دریافت گزارش اضطراری مبنی بر آب‌گرفتگی و کج شدن یک موتور لنج باری در خور بندر دیلم، مرکز فرعی جست و جو و نجات دریایی بندر دیلم بلافاصله اقدامات لازم را جهت امدادرسانی آغاز کرد.

وی افزود: پس از هماهنگی‌های لازم شناور «سار ۳» به محل حادثه اعزام شد و با رسیدن به موقعیت موتور لنج ضمن تحویل پمپ تخلیه آب، نسبت به تخلیه آب و بررسی وضعیت شناور اقدام کرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: شناور ناجی پس از کنترل آبگرفتگی و حصول اطمینان از وضعیت پایدار موتور لنج مضطر به اسکله بازگشت و در ایستگاه مبدا پهلو گرفت.

شکیبی‌نسب عنوان کرد: در زمان وقوع حادثه تنها یک نفر به عنوان نگهبان در موتور لنج حضور داشته است و خوشبختانه هیچ آسیب جانی گزارش نشده است.