به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه داستانی «رویای سبز» یا «آن شرلی» با نام اصلی Anne of Green Gables یک درام تلویزیونی است مانند قصه های «جزیره» و «امیلی در نیومون» که بر پایه داستانی از لوسی ماد مونتگمری و کارگردانی کوین سالیوان ساخته شده است.

این مجموعه داستانی از امروز شنبه ۱۰ تیر در ۱۲ قسمت هر روز ساعت ۱۰ صبح پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این سریال آمده است: آن شرلی یک دختر ۱۱ ساله یتیم است که در ۳ ماهگی پدر و مادرش را از دست می دهد و بعدها به گرین گیبلز می رود. صاحبان گرین گیبلز دو خواهر و برادر مزرعه داری به نام های ماریلا و متیو کاتبرت هستند که می خواهند سرپرستی پسر بچه ای را قبول کنند اما صاحب یتیم خانه دختر بچه ای را به اشتباه برای آن ها می آورد. آن شرلی که نمی تواند به کارهای مزرعه برسد و به متیو کمک کند، سعی می کند که بیشتر کارهای خانه را انجام دهد و به خانه داری بپردازد آن شرلی دارای دوستی صمیمی به نام دایانا است که پس از این اتفاق از یکدیگر جدا می شوند اما آن ها سعی می کنند تا دوستی شان را ادامه بدهند و نگذارند که این فاصله دوستی آن را بر هم بزند و…

مجموعه داستانی «رویای سبز» محصول ۱۹۸۵ کشور کانادا است که مگان فالووز، کالین دوهرست، ریچارد فارنزورث، وندی هیلر، فرانک کانورس و جاناتان کوربی در آن ایفای نقش کردند.