فصل دوم «آن با یک ای» از جمعه می آید/ اضافه شدن شخصیت سیاهپوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، دالمار ابوزید بازیگر کانادایی با ایفای نقش سباستین یک کارگر آفریقایی-کاراییبی به بازسازی سریال پرطرفدار «آن از گرین‌گیبل» اضافه شد.

در حالی که دومین فصل از بازسازی این سریال با عنوان «آن با یک ای» (Anne with an E) از روز جمعه روی آنتن می‌رود، این شخصیت سیاهپوست به عنوان دوست گیلبرت بلایت وارد سریال می‌شود.

این سریال با عنوان «آن» در شبکه سی‌بی‌سی کانادا روی آنتن رفته و سریالی است که با اقتباس از رمانی که لوسی ماد مونتگومری در سال ۱۹۰۸ نوشت و به یکی از پدیده‌های فرهنگی کانادا بدل شد، ساخته شده است. اولین فصل این سریال جدید از ۱۲ ماه می ۲۰۱۷ روی آنتن رفته بود.

در این رمان که داستانش در جزیره پرنس ادوارد کانادا می‌گذرد، در حالی که یک خواهر و برادر سالخورده می‌خواهند فرزندی پسر را به فرزندخواندگی بپذیرند، با یک دختر بچه مو قرمز که نزدشان فرستاده می‌شود، روبه رو می‌شوند.

در این سریال نقش آن شرلی توسط امیبِت مک‌نالتی بازی شده است.

مویرا والتی-بکت سازنده سریال، نبودن تنوع نژادی در این کتاب را از مشکلات آن خواند و گفت تصمیم گرفت این خلاء را جبران کند؛ به خصوص این که کانادا یک جامعه چند نژادی است. اتاق نویسندگان این سریال تمامی از نویسندگان زن تشکیل شده و با نظر آنها این شخصیت به داستان اضافه شد.

در نهایت این آن شرلی ۱۳ ساله است که در طول زمان هم زندگی سرپرست‌های خود و هم دیگر مردم جزیره را تغییر می‌دهد.

سریال «آن با یک ای» بیشترین نامزدی را در جوایز اسکرین کانادا در فصل پیش کسب کرده بود.

از داستان آن‌شرلی فیلم‌ها، کارتون‌ها، اپراها و... و. زیادی ساخته شده و مشهورترین این محصولات سریال ساخته کمپانی سالیوان در سال ۱۹۸۵ با بازی مگان فالوز و جاناتان کرومبی است که در ایران نیز به نمایش درآمده است.