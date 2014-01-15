سکوت کره جنوبی پس از افشاگری گیتس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این درحالیست که رابرت گیتس وزیر دفاع سابق آمریکا در کتاب خاطراتش نوشته است " روه مو هیون "که در سالهای 2003 تا 2008 رئیس جمهوری کره جنوبی بوده احتمالا کمی دیوانه است، زیرا آمریکا و ژاپن را دو تهدید بزرگ امنیتی در آسیا خوانده است.

گیتس در این کتاب آورده است حمله کره شمالی در مارس 2010 را می توان به عنوان یک "بحران بسیار خطرناک" خواند زیرا دولت کره جنوبی پس از آن اعلام کرد که در پاسخ به این حمله هم حمله هوایی و هم حمله توپخانه ای انجام می دهد.

وزیر دفاع سابق آمریکا اعلام کرد باراک اوباما و هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا تماس های تلفنی مکرری را با همتایان کره جنوبی به منظور کاهش تنش ها در شبه جزیره کره برقرار کرده که در نهایت سئول تصمیم گرفت تنها به عامل حمله به جزیره مرزی کره جنوبی یعنی واحد توپخانه ای کره شمالی حمله کند.

گیتس در ادامه با اشاره به نگرانی آمریکا درباره بدتر شدن اوضاع در کره شمالی در پی گلوله باران جزیره یئون پیونگ از سوی کره شمالی و غرق شدن یک کشتی جنگی کره جنوبی توسط زیر دریایی متعلق به پیونگ یانگ تاکید کرد که "لی میونگ بک" دهمین رئیس جمهوری این کشور بسیار واقع گرا و حامی ایالات متحده بوده و مانع این حمله شده است.

یادآور می شود هم اکنون بر اساس معاهده دفاعی واشنگتن و سئول بیش از 28 هزار نظامی آمریکایی در خاک کره جنوبی مستقر هستند.