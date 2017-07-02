رئیس فدراسیون فوتبال درگذشت بهمنش را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج در پیامی درگذشت استاد عطا بهمنش را به خانواده ایشان و جامعه ورزش و رسانه تسلیت گفت. در پیام رییس فدراسیون فوتبال آمده است:

« در آستانه روز جهانی ورزشی‌نویسان خبر تلخ درگذشت استاد عطالله بهمنش را دریافت کردم. برای آنان که طنین دل انگیز صدای استاد را به خاطر دارند، آنان که تفسیرهای دقیق و عمیق استاد را به گوش شنیدند و آنان که بعدها نوشته های استاد را خواندند و به تاریخ شفاهی ورزش کشور سنجاق کردند، فقدانش سخت و تاثر برانگیز است. با گرامی‌داشت یاد آن پیشکسوت ارزنده، از خداوند منان برایش رحمت و آمرزش و برای بازماندگانش صبر و اجر خواهانم.»