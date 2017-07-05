افزایش۳۲درصدی مصرف آب در استان/لزوم صرفه جویی در مصرف آب

به گزارش خبرنگار مهر، علی لدنی‌نژاد بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به افزایش روز افزون جمعیت این دو شهر و نیز ورود گردشگران به این شهرها در کنار مصرف آب برای آبیاری فضای سبز و کولرهای آبی شاهد افزایش محسوس مصرف آب در این مدت بوده‌ایم.

لدنی نژاد تصریح کرد: در حال حاضر مصرف آب شرب شهر یاسوج به عنوان مرکز استان تا مرز ۵۲ هزار متر مکعب در شبانه روز می رسد که نسبت به فصول سرد سال شاهد رشد ۳۲ درصدی هستیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مصرف منطقی و بهینه آب را بهترین راهکار برای کاهش اثرات تنش آبی در شهرهای استان از جمله یاسوج و مادوان دانست و افزود: این احساس مسئولیت در قبال جلوگیری از هدر رفت آب باید در میان شهروندان تقویت شود.

لدنی‌نژاد با اشاره به اینکه با آغاز فصل گرما و وارد مدار شدن کولرهای آبی مصرف آب شرب به صورت محسوسی افزایش می‌یابد تصریح کرد: کولرهای آبی به صورت میانگین تا ۱۰۰ لیتر آب در شبانه روز مصرف می‌کنند.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۵۰ هزار مشترک آب و فاضلاب شهری وجود دارد که اگر حدود ۱۰۰هزار خانوار از کولر آبی استفاده کنند روزانه بیش از ۱۰ هزار مترمکعب آب بوسیله کولرهای آبی مصرف می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: شهروندان برای جلوگیری از هدر رفت آب و کاهش مصرف آب ضمن سرویس کردن مداوم کولرها برای جلوگیری از تبخیر آب نسبت به نصب سایبان روی کولرها نیز اقدام کنند.

لدنی نژاد گفت: آب شرب با صرف هزینه و انرژی بالا بدست می‌آید.

وی تاکید کرد: شهروندان با رعایت روش‌های ساده در مصرف بهینه آب می‌توانند نسبت به نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه آب در خانواده و جامعه کمک کنند.