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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۱:۰۰

امام جمعه اردبیل:

اتخاذ شیوه‌های نوین برای تولید و مصرف بهینه آب ضروری است

اتخاذ شیوه‌های نوین برای تولید و مصرف بهینه آب ضروری است

اردبیل-نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: اتخاذ شیوه های نوین علمی با توجه به اهمیت حوزه آب و خاک در کشور، برای تولید و مصرف بهینه آب ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی شامگاه پنجشنبه در دیدار با معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: اتخاذ شیوه‌های جدید و نوین علمی با توجه به اهمیت حوزه آب و خاک در کشور برای تولید و مصرف بهینه آب ضروری است.

وی با بیان اینکه «آب شیرین کن‌ها» با استفاده از انرژی خورشیدی نیز نمونه‌های موفق جهانی و منطقه‌ای در این زمینه هستند، گفت: با تمکن از آب نسبتاً شور که تمام شهرک صنعتی را فرا گرفته نباید آب شرب در صنعت شهرک و خارج شهرک مورد استفاده قرار بگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل افزود: تکمیل ۲۵ سد معیشتی استان که ناتمام رها شده و به اندازه پایاب سد خدا آفرین بازدهی دارد، مورد تاکید است.

آیت الله عاملی ضمن تاکید بر لزوم اعمال حاکمیت توسط وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: درآمدهای قابل توجهی از قِبل تبدیل مرتع به زراعت نصیب افراد می‌شود، چقدر شایسته بلکه ضروری است که در این تبدیل‌ها اختصاص بخشی از زمین به کشت کالاهای استراتژیک شرط شود.

وی ادامه داد: در این مورد لازم است وزارت جهاد کشاورزی با اعمال حاکمیت و تدابیر لازم در جهت حفظ استقلال و عزت کشور نسبت به افزایش تولید کالاهای استراتژیک اقدام نماید.

فریبرز عباسی، معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی نیز در این دیدار افزود: اعتبار ملی برای سدهای معیشتی در نظر گرفته نشده و باید با بودجه استانی تکمیل شود اما قول می‌دهیم که به اعتبار و حرمت حضرت آیت الله عاملی از محل اعتبارات خشک سالی کمک بیشتری در این حوزه داشته باشیم.

کد مطلب 5494338

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