استفاده از آب باید بر مبنای مدیریت شایسته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین کثیرلو بعدازظهر دوشنبه در دیدار با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به اهمیت آب اظهار کرد: استفاده از آب برای شرب و کشاورزی به ویژه در شرایط کنونی باید بر مبنای مدیریت شایسته انجام یابد که هم در شرایط فعلی به صورت اصولی مورد مصرف و بهرهبرداری قرار گیرد و هم برای نسل آینده حفظ شود.
وی با بیان اینکه باید برای حل مشکلات مردم هوشمندانه عمل کنیم، گفت: دادگستری استان با مجموعه قضائی در کنار دستگاههای دولتی به ویژه مجموعه سازمان جهاد کشاورزی به عنوان تسهیل خدمات برای مردم است اما در این میان معیار قانون و عمل به آن است که مسئول را برای خدمت بی منت یاری میکند.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به اینکه در استان تشکیلات اداری مجموعه سازمان جهاد کشاورزی و دستگاههای وابسته به لحاظ مأموریت و مسئولیت مختص به خود یک مجموعه گستردهای است، بیان کرد: امنیت غذایی و تأمین آن با سعی و اهتمام در تولید از مسئولیتهای سنگین جهاد کشاورزی است که با مدیریت و نظارت و هدایت بهره برداران و کشاورزان تأمین میشود.
حجت الاسلام کثیرلو با بیان اینکه شناخت و آگاهی دهی برای افکار عمومی از باب مراقبت و حفاظت از خاک بیش از پیش از اهمیت خاصی برخوردار میشود، گفت: لازم است عرصه را برای فرصتطلبان که قصد و نیت زمین خواری دارند ناامن و تنگتر کرده و با درایت و حفاظت کامل از اراضی کشاورزی که در مجموعه دستگاه قضائی استان به طور مرتب و منظم جلسات آن با عنوان شورای حفظ بیت المال برگزار میشود همواره با جدیت از منبع تولید غذا حفاظت کنیم.
وی افزود: مهد و بستر تولید یعنی خاک با وجود آب دو عنصر اساسی هستند که تولید محصولات کشاورزی با این دو منبع محقق میشود که با افزایش و ازدیاد جمعیت برای تأمین نیاز غذایی و از طرف دیگر احداث و تأسیس صنایع مرتبط و سرمایه گذاری در این بخش که اجتناب ناپذیر است در گستره طبیعت و در بطن و متن خاک انجام میشود.
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