فراخوان شرکت در جشنواره «سینماحقیقت» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان شرکت در یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» که توسط مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود، منتشر و امکان ثبت‌نام روی وب‌سایت این جشنواره فراهم شد.

این رویداد فرهنگی- هنری با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی(ع) است، طی روزهای ۱۹ تا ۲۶ آذرماه ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد.

بازنمایی تاریخ و فرهنگ جامعه‌ی ایرانی- اسلامی، صیانت از هویت ملی مبتنی بر انگاره‌های دینی و ایرانی، تقویت سینمای مستند خلاق ایرانف بیان نسبت سینمای مستند با واقعیت‌های اجتماعی، آشنایی فیلمسازان کشور با تحولات نوین سینمای مستند جهان، توجه به اهمیت اقتصاد سینمای مستند با تاکید بر رفع موانع تولید و توزیع و نمایش این آثار در عرصه‌های داخلی و خارجی، از اصول و اهداف این جشنواره است.

عموم تهیه‌کنندگان و مستندسازان می‌بایست فرم شرکت در یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» را روی وب‌سایت این جشنواره به نشانی www.irandocfest.ir تکمیل کرده، از اطلاعات ثبت شده پرینت گرفته، به امضای تهیه‌کننده رسانده و همراه با نسخه فیلم، حداکثر تا پانزدهم مهرماه ۱۳۹۶ به دبیرخانه جشنواره ارایه کنند.

بخش‌های مختلف یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» به این شرح است:

الف) مسابقه ملی: مستندهای کوتاه (تا ۴۵ دقیقه)، مستندهای بلند (بالای ۴۵ دقیقه)

ب) جایزه شهید آوینی مستندهای کوتاه (تا ۴۵ دقیقه)، مستندهای بلند (بالای ۴۵ دقیقه)

ج) مسابقه بین‌الملل مستندهای کوتاه (کمتر از ۳۰ دقیقه)، مستندهای نیمه‌بلند (۳۰ تا ۶۰ دقیقه)، مستندهای بلند (بالای ۶۰ دقیقه)

د) بخش‌های جنبی ملی و بین‌المللی: نکوداشت، نمایش‌های ویژه: نمایش آثار مستند برتر و روز جهان، پرتره: نمایش مستندهای پرتره از چهره‌های علمی، ادبی، سیاسی و هنری ایران و جهان، آیینه‌ یک جشنواره: مروری بر مستندهای منتخب یک جشنواره معتبر جهانی، چشم‌انداز سینمای مستند یک کشور، مستند سیاسی، مستندهای مردم‌شناسی.

ه) بازار بین‌المللی فیلم مستند

و) کارگاه‌های تخصصی و پژوهشی

جوایز این دوره از جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» نیز به شرح ذیل، در مراسم اختتامیه به برگزیدگان اهدا می‌شود:

*جوایز مسابقه ملی

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال به کارگردان بهترین فیلم مستند بلند

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ یکصد میلیون ریال به‌ کارگردان بهترین فیلم مستند کوتاه

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ هشتاد میلیون ریال به‌عنوان جایزه ویژه هیات‌ داوران

نشان فیروزه سینماحقیقت، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ یکصد و چهل ‌میلیون ریال به ‌بهترین فیلم جشنواره (ویژه تهیه‌کننده)

*هیات داوران برحسب تشخیص و قضاوت خود می‌توانند در موارد زیر، نسبت به اهدای جایزه به‌ هنرمندان برگزیده اقدام کنند:

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ هفتاد میلیون ریال به‌ بهترین پژوهشگر

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ شصت‌ میلیون ریال به بهترین تدوینگر

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ شصت ‌میلیون ریال به بهترین تصویربردار

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ شصت میلیون ریال به‌ بهترین صدا

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ شصت‌ میلیون ریال به بهترین نویسنده یا گوینده گفتار متن

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ شصت‌ میلیون ریال به بهترین موسیقی متن

*جایزه شهید آوینی

تندیس شهید آوینی، دیپلم افتخار و مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال به کارگردان بهترین فیلم مستند بلند بخش جایزه شهید آوینی

تندیس شهید آوینی، دیپلم افتخار و مبلغ یکصد میلیون ریال به کارگردان بهترین فیلم مستند کوتاه بخش جایزه شهید آوینی

* جوایز مسابقه بین‌الملل

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ پنج هزار دلار به بهترین فیلم مستند بلند

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ چهار ‌هزار دلار به بهترین فیلم مستند نیمه‌بلند

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ سه ‌هزار دلار به‌ بهترین فیلم مستند کوتاه

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و دو جایزه دو ‌هزار دلاری به عنوان جایزه ویژه هیات داوران

مقررات عمومی شرکت در یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت به این شرح است:

۱- فیلم‌های مستند ارسالی باید تولید فروردین ۱۳۹۵ به بعد بوده، در دوره گذشته جشنواره شرکت داده نشده و در قطع HD و Full HD، ۲K، ۴K تولید شده باشند.

۲- در مجموعه‌های مستند تلویزیونی، از هر کارگردان فقط یک اثر پذیرفته می‌شود.

۳- هر یک از این فیلم‌ها می‌بایست جهت بازبینی به صورت مستقل، روی لوح فشرده یا فلش مموری ارسال شوند.

۴- مشخصات فیلم و فیلمساز به طور کامل روی لوح فشرده نوشته شود.

۵- زمان فیلم بر اساس ۲ گزینه «کوتاه» و «بلند» به صورت دقیق مشخص شود؛ درغیر اینصورت و پس از ثبت فیلم در دبیرخانه، امکان تغییر بخش میسر نخواهد بود.

۶- اسامی کارگردانان مشترک یک فیلم و سایر مشخصات آنها به صورت کامل و با فاصله –خط تیره- آورده شوند.

۷- کلیه فیلم‌های برگزیده می‌بایست دارای زیرنویس انگلیسی باشند؛ درغیر اینصورت امکان حضور در بخش بین‌الملل و بازار فیلم جشنواره را نخواهند داشت.

۸- دبیرخانه جشنواره هیچ مسئولیتی در قبال آسیب احتمالی ناشی از ارسال نامطلوب آثار از جانب شرکت‌کنندگان را ندارد.

۹- به تقاضای شرکت فیلم‌هایی که مدارک آن ناقص ارسال شود یا فیلم آن معیوب باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۰- لازم است حداکثر ۷ روز پس از اعلام اسامی برگزیدگان، نسخه اصلی نمایش فیلم به دفتر جشنواره واصل شود؛ در غیر این صورت فیلم از بخش مسابقه حذف خواهد شد.

۱۱- فیلم‌های برگزیده می‌بایست به صورت فایل دیتا با یکی از فرمت‌های MP۴ (H.۲۶۴) - AVI- MXF- MPEG۲- MOV روی هارد دیسک یا Flash Memory، DVD، DVD۹، Blu-ray به طور استاندارد و قابل اجرا روی سیستم عامل ویندوز (windows) به دبیرخانه جشنواره ارایه شوند.

توجه: ارایه پوستر و تیزر فیلم‌های برگزیده جهت تبلیغ در ایام جشنواره الزامی است.

۱۲- نسخه فیلم‌های ارایه شده به دبیرخانه جشنواره، به منظور استفاده پژوهشگران در «بانک فیلم» مرکز نگهداری خواهد شد.

۱۳- ستاد جشنواره مجاز به استفاده‌ ۳ تا ۵ دقیقه از آثار منتخب جشنواره برای موارد تبلیغی و اطلاع‌رسانی است.

۱۴- دعوت از میهمانان شهرستانی بخش مسابقه بر اساس مقررات جشنواره انجام می‌شود.

۱۵- هرگونه مسئولیت درخصوص مسایل تبلیغی و حقوقی فیلم که بر مبنای اطلاعات فرم صورت می‌گیرد، به‌عهده امضاکنندگان فرم است.

۱۶- فرم شرکت در جشنواره حتماً باید به تایید و امضای تهیه‌کننده فیلم برسد.

۱۷- در صورت تخصیص جایزه جشنواره در یک رشته به بیش از یک نفر، جایزه نقدی به طور مشترک اهدا می‌شود.

۱۸- نسخه اصلی فیلم‌های برگزیده مستندسازان شهرستانی از طریق پست سفارشی عودت داده می‌شود و مستندسازان تهرانی هم می‌توانند به دبیرخانه جشنواره مراجعه کنند.

۱۹- ستاد جشنواره مجاز به نمایش غیرانتفاعی فیلم‌های برگزیده در برنامه‌های فرهنگی مرتبط با جشنواره «سینماحقیقت» خواهد بود.

۲۰- اخذ تصمیم نهایی درباره هر نکته‌ای که در مقررات حاضر پیش‌بینی نشده و یا ابهامات ناشی از مفاد آن، در اختیار مدیر جشنواره است.

آخرین مهلت ثبت‌نام اینترنتی جشنواره یازدهم «سینماحقیقت» روز یکم مهرماه، آخرین مهلت تحویل آثار ۱۵ مهرماه و اعلام اسامی فیلم‌های منتخب جشنواره هم نیمه دوم آبان‌ماه ۱۳۹۶ خواهد بود.

نشانی دبیرخانه و راه‌های ارتباطی با جشنواره «سینماحقیقت» نیز به این شرح است:

تهران، خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره ۱۵، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، طبقه اول، تلفن دبیرخانه: ۸۸۵۲۸۳۱۴، روابط عمومی: ۸۸۵۱۱۲۸۹

وب‌سایت جشنواره www.irandocfest.ir، پایگاه خبری- تحلیلی سینماتجربی www.cinematajrobi.ir

سامانه پیام کوتاه روابط عمومی ۲۰۰۰۱۰۶۲، کانال رسمی سینماحقیقت @cinemaverite

یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» طی روزهای ۱۹ تا ۲۶ آذرماه ۱۳۹۶ به دبیری سیدمحمدمهدی طباطبایی‌نژاد برگزار خواهد شد.