فرهنگ قرآنی در مدارس ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل باقری بعدازظهر سهشنبه در حاشیه آغاز به کار مسابقات کشوری قرآن، عترت و نماز دانشآموزی از جمله اهداف وزارت آموزشوپرورش را توسعه و ترویج فرهنگ قرانی عنوان کرد.
وی افزود: برگزاری رقابتهای مختلف قرآنی با هدف تشویق دانش آموزان به اخت و انس با قرآن بوده و میتواند زمینهساز ترویج مفاهیم قرآن باشد.
معاون اداره کل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزشوپرورش در خصوص مسابقات قرآن و عترت دانشآموزی افزود: این رقابت با حضور هزار و ۲۰۰ نفر از دانش آموزان کشور برگزار میشود.
باقری با تأکید به برگزاری بخش پژوهشی رقابتها به میزبانی اردبیل و بخش آوایی به میزبانی خراسان رضوی ادامه داد: در بخش پژوهشی دانش آموزان در رشتههای تفسیر قرآن، نهجالبلاغه، صحیفه سجادیه، احکام نماز و انشای نماز رقابت دارند.
وی افزود: مسابقات قرآنی فرصتی برای تربیت استعدادهای برتر قرآنی و تربیت نسلی قرآنی در کشور است و امید میرود بتواند زمینهساز ترویج مفاهیم قرآن در اندیشه دانش آموزان باشد.
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