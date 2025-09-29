برنامه های راهبردی برای تقویت فعالیت های قرآنی در مدارس تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادی نژاد بعدازظهر دوشنبه در شورای قرآن و عترت استان از تدوین برنامه‌ای راهبردی برای تقویت و گسترش فعالیت‌های قرآنی در استان خبر داد و تأکید کرد که این برنامه بر چهار محور اصلی متمرکز است تا زمینه تربیت نسلی مؤمن و آگاه فراهم شود.

کلبادی‌نژاد با اشاره به اهمیت سند چشم‌انداز فرهنگی آموزش‌وپرورش، گفت: توسعه فعالیت‌های قرآنی در دستور کار جدی آموزش‌وپرورش استان قرار دارد و برنامه‌های ما بر چهار محور اصلی متمرکز شده است.

وی افزود: توانمندسازی مهارتی مربیان، معلمان و مدرسان قرآنی، ارتقای استعدادهای درخشان قرآنی، برگزاری کارگاه‌های مهارت زندگی مبتنی بر آموزه‌های دینی و تربیتی، و نگاه کاربردی به منشورهای قرآن، عترت و نماز از محورها است.

وی ادامه داد: نهادینه‌سازی مفاهیم دینی و قرآنی در نظام تعلیم و تربیت نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و سرمایه‌گذاری هدفمند است تا نسلی مسئول، مؤمن و آگاه تربیت شود.

محمود تنها، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش مازندران نیز در این جلسه با اشاره به دستاوردهای استان در مسابقات قرآن و عترت، گفت: دانش‌آموزان و فرهنگیان مازندران در مسابقات کشوری موفق به کسب ۱۴ رتبه برتر شده‌اند که این افتخار، نتیجه تلاش مستمر مربیان، دانش‌آموزان و همراهی خانواده‌ها است.