به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل باقری عصر امروز پنجشنبه در گردهمایی کارشناسان قرآن و مدیران دارالقرآن‌های سراسر خوزستان اظهار کرد: وزیر آموزش‌وپرورش اولویت اصلی خود را بر قرآن و نماز قرار داده است و تحقق این رویکرد در مدارس، نیازمند مشارکت جدی مدیران و معلمان است.

وی با تشریح اقدامات اجرایی افزود: خوداظهاری مدیران مدارس درباره اقامه نماز، ثبت اطلاعات در سامانه، ایجاد شبکه رصد و پایش فعالیت‌های قرآنی و نماز و نیز تیم‌سازی در مدارس از جمله برنامه‌های ملی در حال اجراست. همچنین ساماندهی ائمه جماعات مدارس، برگزاری اجلاس‌های نماز و تقدیر از فعالان این حوزه در دستور کار قرار دارد.

باقری با اشاره به پیگیری طرح‌های قرآنی دانش‌آموزی گفت: حفظ جزء سی‌ام قرآن کریم به‌صورت هدفمند دنبال می‌شود؛ کاربرگ‌های آموزشی به مدارس ارسال و ارزیابی‌ها در سامانه ثبت می‌شود و در پایان، به دانش‌آموزان واجد شرایط گواهی حفظ اعطا خواهد شد.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش‌وپرورش بیان کرد: خوزستان در توسعه مدارس حفظ قرآن پیشتاز کشور است و طبق برنامه‌ریزی، طی دو سال آینده در هر منطقه آموزش‌وپرورش استان، حداقل دو مدرسه قرآنی راه‌اندازی می‌شود.

وی در پایان با اشاره به شعار «هر دانش‌آموز یک نقش» تصریح کرد: تحقق این رویکرد با بهره‌گیری از ظرفیت هیأت‌های دانش‌آموزی امکان‌پذیر است و آموزش‌وپرورش خوزستان در این مسیر توانسته جایگاه نخست فعالیت‌های قرآنی کشور را به خود اختصاص دهد.