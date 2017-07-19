به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله عسگراولادی عضو حزب موتلفه اسلامی در واکنش به اظهارات اخیر محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه «همچنان اصرار دارم که باید مدیر صادراتی از خارج وارد کنیم» اظهار کرد: باید به آقای وزیر عرض کنم که دولت بهتر است بجای واردات مدیر صادراتی از خارج از کشور، سنگ و کلوخ‌هایی که ارگان‌های مختلف دولتی پیش پای صادرکنندگان می‌گذارند بردارد.

وی افزود: بانک مرکزی دائما اعلام می‌کند که نرخ ارز باید تک نرخی شود اما از آنجایی که میزان ارز تک‌ نرخی را نمی‌داند و زمان اجرای این مهم را هم مشخص نمی‌کند، صادرکنندگان نمی‌توانند برنامه‌ریزی داشته باشند. دومین مانع صادرات نیز بحث مالیات‌هاست که بشدت صادرکنندگان را آزرده خاطر کرده است.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی مسائلی همچون بیمه‌ سازمان تامین اجتماعی و روادید کشورهای مصرف کننده کالاهای صادراتی ایران را از جمله مشکلات پیش پای صادرکنندگان دانست و گفت: دولت هنوز نتوانسته مساله روادید صادرکنندگانی که می‌خواهند به کشورهای مختلف بروند را حل کند.

عسگراولادی در ادامه تاکید کرد: آقای نعمت‌زاده به جای واردات مدیر صادراتی می‌تواند از کشورهایی که ایشان علاقه زیادی هم به آن ها دارد، همچون ترکیه و آن هایی که خودرو به ایران صادر می‌کنند، یک قلم «وزیر صادراتی» وارد کند تا او بتواند کار صادرات کشور را حل و فصل سازد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آقای وزیر! در دو سال گذشته چه کسانی ۴۰ میلیارد دلار صادرات کردند؟ آیا مدیران صادراتی شما این کار را انجام دادند یا صادرکنندگان خودمان که با وجود سختی‌ها و مشکلات فراوان توانستند در سال ۲۰۱۶ حدود ۴۰ میلیارد دلار صاردات کنند و پولش را هم به داخل کشور بیاورند؟ پولی که دولت تدبیر و امید هم نتوانسته با روابط بین‌المللی که دارد وارد کشور کند.

وی با تاکید براینکه صادرکنندگان ما با وجود همه تحریم‌ها و موانع بانکی که هنوز رفع نشده است، توانسته‌اند با روابطی که خودشان دارند ۴۰ میلیارد دلار پول را وارد کشور کنند تصریح کرد: بنده یک صادرکننده کوچک هستم که ۶۴ سال است صادر می‌کنم و هنوز روی پای خود ایستاده‌ام و تاکنون از هیچکدام از بانک‌های دولت قرض نکرده‌ام، هرگز بدهی ندارم و نسیه هم نمی‌خرم و برند کالای صادراتی‌ام نیز در کل دنیا مشهور است و هیچگاه نشده که احساس نیازی به یک مدیر صادراتی خارجی داشته باشم.