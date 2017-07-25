به گزارش خبرگزاری مهر، صبح سه شنبه طی یک سلسله اقدامات پیچیده اطلاعاتی و با تلاش سربازان گمنام امام زمان عجل‌الله تعالی فرجه الشریف در سازمان اطلاعات سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) استان تهران، شبکه وسیع که به بهانه تبلیغ و ترویج مسیحیت تبشیری و کلیساهای خانگی اقدام به تخریب ادیان ابراهیمی و تشویش اذهان عمومی و انحراف اذهان در فضای عمومی و مجازی می‌کردند ، در شهرهای تهران، ری و پردیس شناسایی و متلاشی شدند.

بر اساس این گزارش، در میان اسناد و مدارک به دست آمده از این شبکه وسیع منحرفان مذهبی ؛ کتاب‌های فرق مختلف ، روش‌های شبکه‌سازی ، یارگیری ، ارتباط با بیگانگان و تخریب دین مبین اسلام و سایر ادیان به چشم می‌خورد.

سازمان اطلاعات سپاه حضرت سیدالشهداء(ع) تاکید کرد: در این ارتباط تعدادی از متهمین به‌همراه اسناد و مدارک مکشوفه دستگیر و تحویل مراجعه قضایی شدند.