اقبال شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی جلساتی که با مسئولان سازمان آتش‌نشانی، مدیران منطقه ۱۱ و ۱۲ شهرداری، نظام مهندسی و دادستان تهران داشتیم، اشکالات عدم ایمنی حریق به ۱۹ ساختمان اولویت اول ابلاغ شد و تعهد گرفته شد طی مدت تعیین شده، تمامی اشکالات برطرف شود.

وی ادامه داد: ۹۰ درصد ساختمان‌های ناایمن، تجاری و دارای رفت و آمد بالا بودند؛ بنابراین در اولویت نخست ایمن‌سازی قرار گرفتند.

این عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر با بیان اینکه هفته گذشته در جلسه غیرعلنی، اسامی ۱۵ ساختمان ناایمن اعلام شد، گفت: ساختمان علاءالدین و آلومینیوم از معروف‌ترین ساختمان‌های اعلام شده در این رابطه بوده و شورا نیز اطلاعیه‌ای نیز در این زمینه صادر کرده که این بناها با نظارت آتش‌نشانی باید روند ایمن‌سازی را طی کنند.

شاکری با تأکید بر اینکه فاز دوم ایمن‌سازی بناهای در معرض خطر به زودی اجرا می‌شود، گفت: به نظر می‌آید برگزار کردن جلسات هماهنگی زمانبر است و پیشنهاد می‌شود با همکاری نظام مهندسی و سازمان آتش‌نشانی، تمامی ساختمان‌های اولویت‌دار، مشخص و با همکاری دادستانی ابلاغیه ایمن‌سازی به آنها داده شود تا زمان کافی برای ایمن‌سازی وجود داشته باشد و پیشنهاد می‌شود سازمان آتش‌نشانی و شهرداری منطقه بر روند ایمن‌سازی نظارت کنند.

به اعتقاد وی، در صورت تحقق این پیشنهاد می‌توان یک ساله ساختمان‌های ناایمن که دارای اولویت هستند را ایمن‌سازی کرد.